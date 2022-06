“Jugar competición europea es muy importante para mí”

El Balonmano La Calzada está formando una plantilla que le permita seguir luchando por los puestos altos de la Liga española y también lucir en su debut en una competición europea. Pieza clave en ambas será la extremo Paula Valdivia, que cuenta con una gran experiencia en la máxima categoría en equipos como Málaga y Rocasa, y también en la Liga francesa, en la que jugó esta pasada temporada.

–¿Cómo ha sido su trayectoria en el balonmano?

–Empecé en Algeciras y luego fiché por el Córdoba, de ahí al Málaga, luego al Zuazo y por último al Rocasa. Esta pasada temporada la jugué en el Chambray de la Liga francesa. Con todos esos cambios parece que tenga 40 años, pero solo tengo 26.

–Ha pasado por equipos modestos, pero también por alguno de los más fuertes como Rocasa. Tiene ya una importante trayectoria

–Sí, he jugador en diferentes equipos y buscando siempre mejorar tanto en lo personal como en lo deportivo.

–¿Qué le llevó a aceptar la oferta de La Calzada?

–Entre otras cosas estar más cerca de la familia y también una cuestión académica. Soy profesora de Educación Física y quiero seguir con mi carrera académica también. Gijón y Algeciras no están cerca, pero también tengo familia en Madrid, hay vuelos cada poco y son viajes que duran poco tiempo.

–¿Cómo valora su experiencia en la Liga francesa?

–Positiva, es una Liga superior a la española, es de las más potentes que hay ahora. He podido compartir pista con jugadoras muy importantes a nivel internacional. Es una experiencia muy positiva a nivel profesional y también en lo personal porque salir de tú país te hace vivir otras cosas y crecer personalmente.

–¿Cómo se gestó su llegada a Gijón?

–Pues la verdad es que se pusieron en contacto conmigo hace poco. A finales de abril empezamos a hablar y llegamos a un acuerdo. Hicieron una gran temporada y vamos a jugar competición europea, que para mí es también importante.

–Por la plantilla que se está formando va a tener bastante competencia en su posición

–Eso es positivo, la competencia dentro del equipo ayuda a crecer tanto a las jugadoras como al propio equipo.

–¿Qué conoce de la plantilla?

–Conozco a prácticamente toda la plantilla, hay jugadoras con las que he jugado y al resto me he enfrentado, a algunas no las conozco personalmente, pero sí sé quiénes son. Lo importante es crear un vínculo bueno para que a la hora de jugar eso se trasmita y poder lograr los mejores resultados posibles.

–¿Ya tuvo la oportunidad de hablar con la entrenadora Cristina Cabeza?

–Sí. Fue de las primeras personas con las que hablé cuando recibí la oferta. Además, el sábado coincidimos en la asamblea de la Federación Española. Es importante que haya buena comunicación.

–¿Qué tipo de balonmano le gusta?

–Básicamente defender y correr, soy mucho de contraataque.