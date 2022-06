La Liga repite la final europea: Telecable-Palau

Telecable Gijón y Palau i Plegamans comenzará a dirimir este próximo sábado quien será el campeón de Liga. Los dos equipos llegan al play-off final al mejor de tres partidos en un gran momento de forma, lo que para Fernando Sierra, entrenador del equipo gijonés, supone que “vamos a ver una final muy disputada e igualada y creo que entre los dos equipos que mejor hockey están practicando ahora mismo”.

Las gijonesas eliminaron por 2-0 al Manlleu, mientras que el Palau i Plegamans hizo lo propio con el Vila Sana por 2-1 a pesar de tener el factor cancha en contra, pero ganó el tercer partido (4-5) con un gol de Aina Florenza sobre la bocina.

Según Sierra, “hay varios equipos con mucha capacidad, pero los que estamos en la final practicamos un juego más vistoso y ofensivo. Junto a Manlleu y Vila-Sana, que se quedaron en semifinales, son los mejores partidos que se pueden ver en estos momentos”. Sobre su rival, Sierra destaca que “Palau tiene un poderío físico muy grande, son muy agresivas en defensa, utilizan mucho el stick, buscan jugar al límite y suelen cometer muchas faltas, pero lo toman como parte de su juego. Tiene jugadoras muy buenas en el uno contra uno y a Aina Florenza, que lleva dos años siendo la máxima goleadora de la Liga, por lo que vamos a ver un bonito duelo con Sara Roces. Seguro que será un gran espectáculo”.

El Telecable Gijón ganó los dos partidos de la Liga regular al Palau, pero perdió en la final de la Copa de Europa, que además se jugó en Gijón. A pesar de esta circunstancia, el entrenador gijonés afirma que “no vemos esta final como una revancha de la final de la Copa de Europa, cada partido es diferente. Sabemos que las finales unas se ganan y otras se pierden. Para nosotros lo importante es llegar a todas las finales posibles y dar nuestra mejor versión. Claro que nos dolió perder en casa la final de la Copa de Europa, pero esperamos que Mata Jove sea un elemento diferencial porque es la pista en la que llevamos jugando muchos años”.

La igualdad entre los cuatro primeros clasificados es notoria. “Ningún equipo fue muy superior al rival en estas semifinales. Estos cuatro equipos estamos muy igualados. Tal vez a nivel de vistosidad en el juego Palau y nosotras somos los que más ritmo le imprimimos, pero cada uno tiene su forma de jugar y los partidos siempre son muy competidos”, considera Fernando Sierra, que cree que el Vila Sana, que encabezó la clasificación durante la mayor parte de la temporada, “da la sensación de que su línea no ha sido ascendente en el último tramo de la competición, pero tampoco puede decirse que han llegado fundidas. Hay que ver que la eliminatoria se decidió en los últimos segundos del tercer partido”.

En el caso del Telecable-Manlleu el factor cancha resultó determinante, en el del Vila Sana-Palau, no. Sierra confía en el apoyo del público, que ya en el caso de la semifinal del pasado fin de semana abarrotó Mata Jove. Al pabellón gijonés se le añadieron dos pequeñas gradas adicionales en los fondos con lo que se ganaron 150 localidades. Sierra no duda que volverá a llenarse en esta final, que espera depare un nuevo título para las vitrinas del club.

El técnico gijonés lleva mucho tiempo clamando por la armonización del calendario de partidos y ahora lo ha vuelto a hacer. “Lo dije por activa y por pasiva, los calendarios no hay por dónde cogerlos, no están pensados para las deportistas. Acaban de aprobar el de la temporada que viene y no lo entiendo. Las jugadoras están al límite físico e incluso mental y estamos arriesgando hasta su propia salud”.

Para colmo, la asamblea general de la Federación Española de Patinaje acaba de aprobar una nueva competición, la Copa Ibérica, que enfrentará al ganador de la Liga española con el de la portuguesa tanto en categoría masculina como en femenina. Sierra asegura que “no sabemos nada al respecto. No sé cuándo se va a jugar porque no veo ningún hueco en el calendario. Puede ser atractivo para el público, pero el problema es que se hacen los calendarios de las selecciones nacionales sin pensar en absoluto en las competiciones de clubes. Hay un Mundial en Argentina en noviembre y en julio del año que viene un Europeo. Ya no hay fechas para hacer una competición de Liga con play-off, más la Copa de la Reina y Liga Europea. Son cosas muy bonitas de jugar, pero hay que racionalizar el calendario”.