Elena Lolo deja el Telecable Gijón tras 18 temporadas, 14 en el primer equipo

Elena Lolo y Eva Mejido, dos de las porteras del Telecable Gijón, dejarán el equipo al final de la presente temporada. Con Elena el club pierde a una de sus jugadoras más veteranas: lleva 18 años, 14 de ellos en el primer equipo. Y además fue protagonista de la mayor parte de los títulos que lucen en sus vitrinas: cuatro de las cinco Copas de Europa, tres OK Ligas y las cuatro Copas de la Reina.

En la presente temporada, Elena ha vivido la peor de las caras en el deporte, pues durante el pasado verano sufrió una grave lesión de rodilla que no le permitió comenzar los entrenamientos con el resto de compañeras y de la que aún se está recuperando. Si bien se encuentra en la recta final de su rehabilitación, ha decidido no continuar.

Eva Mejido tampoco seguirá defendiendo los colores del Telecable la próxima temporada. La canterana finaliza así una etapa de tres temporadas como integrante de la primera plantilla. En su caso, el motivo es que deja Gijón para seguir fuera sus estudios universitarios.

Elena Lolo reconoce que “hace un tiempo que me falta esa chispa de ilusión que se necesita, además del trabajo y el compromiso y de todo lo que conlleva estar en un equipo campeón. Este año se han juntado varias cosas, como la lesión de la rodilla. Necesito dar un giro a mi vida”.

Ha sido una decisión dura de tomar, pero Elena afirma que el Telecable “siempre será mi equipo y mi gente como decimos, mi casa. Esto siempre será lo más. Pero ha llegado el momento de cerrar una etapa y vale más cerrarla a tiempo que no estar torturándose. Aunque me cueste y me emocione tomar esta decisión considero que es el momento”.

Elena luce con orgullo su extenso palmarés: “Tengo todos los títulos del club salvo la primera Copa de Europa en la que yo todavía no estaba en el primer equipo. En el resto sí, todas las OK Liga, todas las Copas y el resto de las Copas de Europa”.

Pero aún puede ampliarlo con uno más porque el Telecable Gijón jugará desde el sábado la final de la OK Liga ante el Palau i Plegamans en un play-off al mejor de tres partidos y con las gijonesas con el factor cancha a su favor. “Ojalá pueda despedirme con otra Liga. A por ella vamos estos próximos fines de semana. Además, lo guapo es que nos la vamos a jugar en casa. A ver si este sábado conseguimos un buen resultado en Palau y podemos finalizar a la primera en nuestra casa. No habría manera más guapa para despedirme que con un título con nuestra gente”.

En principio, Elena no tendrá ningún tipo de vinculación con el club y ante ella se abre un nuevo horizonte. “Ha sido un año de mucho cambio porque tampoco sigo trabajando. Ahora me replanteo todo en mi vida, tengo varias puertas abiertas y tengo que decidir qué hago”, señala.

La marcha de Elena y de Eva deja al equipo con solo Fernanda Hidalgo como portera, por lo que el club gijonés deberá incorporar una segunda guardameta. Será tarea para el remodelado cuerpo técnico con Fernando Sierra en su nuevo puesto de director deportivo, Ramón Peralta como entrenador y María Fernández como coordinadora. Juntos tratarán de que el club siga creciendo como lo ha venido haciendo desde su creación.