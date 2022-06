El Balonmano La Calzada sigue dando pasos en la formación de su plantilla. Ayer se confirmó la continuidad de la portera Raquel Álvarez y la marcha de la extremo Laura Rivas.

Raquel es, junto a Marizza, la jugadora con más experiencia de la plantilla. Se inició en los equipos inferiores del club para pasar al Balonmano Gijón cuando este militaba en la División de Honor, posteriormente fichó por el Sagunto, Merignac de Burdeos, Nantes y Juventa Michalovce para volver a La Calzada. Para ella, la próxima será «una temporada importante y muy ilusionante porque por primera vez un equipo de mi ciudad tiene la posibilidad de jugar en Europa». Ella ya sabe lo que es hacerlo porque ya jugó competiciones continentales cuando militaba en el Sagunto y el Michalovce.

El club mantiene el grueso de la plantilla y también «su filosofía, sigue mucha gente y las que vienen se adaptan a lo que hacemos, además tampoco van a ser tantas, creo que va a estar bien». La guardameta está convencida que «va a ser una Liga más potente. Equipos como Rocasa, Bera Bera y Málaga están haciendo plantillas para tratar de ganar la Liga y competir en Europa. Se lo pueden permitir porque tienen grandes presupuestos. Pero es cierto que el resto de equipos también están haciendo fichajes muy buenos incluso de jugadoras que estaban fuera y vuelven. Va a ser una Liga muy competida».

Sin embargo, hay algo que a Raquel no le gusta: «La nueva forma de competición me parece un tanto injusta tanto para los de arriba como para los de abajo. Estás haciendo una Liga regular en la que acabas primera ganándolo todo y de repente fallas en un partido en el play-off y te quedas fuera. Lo que sí es posible es que sea más atractivo para la afición. Cada partido va a ser una final, pero lo que desde luego no prima es la regularidad».

La portería del equipo gijonés está cerrada porque también continúa la internacional junior Lucía Alonso. Quien no sigue tras un acuerdo entre las partes es la extremo Laura Rivas, que la pasada temporada se la pasó en blanco debido a una grave lesión en una rodilla. Sin embargo, para su puesto se mantiene Jazmin Mendoza y llega la internacional Paula Valdivia.

Inés Suárez seguirá en el Lobas Global Atac

El Lobas Global Atac Oviedo continúa avanzando en el diseño de su plantilla 2022-2023 y ha cerrado una nueva renovación para un puesto muy importante. La guardameta Inés Suárez seguirá vistiendo de azul la próxima campaña, en la que volverá a compartir portería con la también renovada Dahiana Sánchez. «Después de la histórica temporada pasada era muy difícil decir que no a la renovación», explica Inés Suárez. «Estoy muy contenta con el ambiente y con el grupo de trabajo que hay», sentencia.