La Asturias más femenina busca podio en el Nacional de ponis

Asturias contará con una nutrida participación, netamente femenina, en el XXXIV Campeonato y Copa de España de ponis en las modalidades de salto, doma clásica y concurso completo que tendrá lugar en el Centro Ecuestre de Castilla y León (CECYL) en Segovia del 20 al 26 del presente mes.

La presidenta de la Federación Asturiana de Hípica Ana Palacios en compañía de parte de su junta directiva entregó ayer la equipación oficial que el equipo asturiano lucirá en este campeonato. Un equipo compuesto en esta ocasión por 17 amazonas y 2 jinetes de varios clubes de la región.

Así Meres aporta a Daniela Martínez Rodríguez que tomará parte en la Copa B, Daniela Sevilla en Ponis B, Isabela González en Copa B, Lys Baragaño en Copa C, e Iker González en Ponis C. La Belga cuenta en la selección con Corina Noval en Ponis B, Noelia Martínez en Copa C, Inés García en Copa D, Almudena Molina en Copa C e Iris García en Copa B. Valgrande estará representado por Olaya Corripio en Copa C mientras que de El Forcón estarán Alejandra Pérez en Ponis B, Mar Pérez en Ponis C, Leo Vega en Copa C y Celia Rodríguez también en Copa C. Por último del Club Hípico Astur estarán Paola Alea en Ponis D y Martina Boland en Copa A. En la modalidad de doma clásica Asturias contará con dos representantes Beatriz Martínez-Hombre que lo hará en Ponis B y Copa de D y Alba Santos en Ponis B, ambas pupilas de David Presa.

Ana Palacios está satisfecha porque “la representación es mucho más amplia que otros años, el pasado fueron ocho. Hace muchos tiempo que no llevábamos tanta gente”. La presidenta de la territorial apunta tres nombres como mejores opciones: “Alejandra Pérez, que el año pasado logró la medalla de bronce, Mar Pérez fue cuarta el año pasado y Paola Aloa es otra buena candidata aunque participa por primera vez con este poni.

Asturias presenta 19 representantes de los cuales tan solo dos son chicos, Iker González y Leo Vega lo que para la presidenta tiene una clara explicación “hay muchísimas más chicas que chicos en ponis e incluso en general tenemos el triple de licencias femeninas que masculinas”.