El Círculo Gijón toma impulso desde la Liga EBA

El Círculo Gijón jugará en la Liga EBA la próxima temporada. Así lo confirmaron ayer su presidente, Carlos Rodellar, y el entrenador, Nacho Galán, quien adelantó la continuidad de cuatro jugadores: Barros, Esteban, Javi Lucas y Escapa. “Había alguna posibilidad de tener plaza en Plata pero queremos estar con los pies en el suelo y decidimos salir en EBA mientras no haya más apoyos”, concluyó el presidente quien considera que “se trata de un paso atrás para coger carrera”.

Rodellar reprochó “la falta de apoyos institucionales ya que tanto el Ayuntamiento como el Principado no aportan lo suficiente para un equipo de LEB Plata y eso nos deja en inferioridad con respecto al resto de los clubes”. El presidente aseguró que “el club está limpio a 30 de junio y empezaremos de cero la próxima temporada. No entendemos que un club produzca pérdidas y por eso nuestros presupuestos son tan ajustados”. Precisamente esto propició a juicio de Galán que “el equipo notase un bajón a partir de febrero cuando la mayor parte del resto se reforzó y nosotros no pudimos hacerlo”. Con todo, se pretende confeccionar una plantilla con garantías para poder luchar por el ascenso. “Pretendo que sea semiprofesional y con jugadores de dedicación exclusiva”, señaló el entrenador, quien adelantó que “hay varios fichajes ya prácticamente cerrados que anunciaremos próximamente”. Rodellar recordó que “a más largo plazo mantenemos el objetivo de devolver el baloncesto asturiano a la ACB”.

Para Galán, “la valoración deportiva no puede ser positiva pero hay que destacar que ganamos a 11 de los 14 equipos de nuestro grupo”. Según el técnico, “la liga estuvo igualada a pesar de que había clubes con el triple de presupuesto que el nuestro”. Partiendo de la “humildad” toca recuperar la categoría perdida y en ello están trabajando los responsables del club que contarán “con el respaldo de la mayor parte de firmas colaboradoras que teníamos en Plata”. Galán volvió a reiterar su petición de “unidad del baloncesto de Gijón en un proyecto en común” y aseguró que “la afición en Gijón es superior a la de Oviedo y eso es un hecho objetivo”.