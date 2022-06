Cuando la escalada es una forma de vida (en Oviedo)

La estampa del Palacio de los Deportes de Oviedo impresiona. En el centro de la pista luce un imponente rocódromo de 15 metros de altura. De él descienden haciendo equilibrismo en el aire y provocando miradas curiosas Erik Noya (Caracas, 1994) y María Laborda (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 2004). “Cuando yo llegué a España esto (señala el rocódromo) no existía, era inviable verlo en ningún lado. Es un lujazo que llevábamos año esperando por tener”, confiesa Noya, subcampeón del mundo de escalada en la modalidad de velocidad. Puede decirse que el venezolano es uno de los claros pioneros en España de esta modalidad, al alza en los últimos años, también desde que el cacereño Alberto Ginés se hizo con el oro en Tokio 2020 en modalidad combinada. La categoría de velocidad consiste en escalar a lo alto del rocódromo lo antes posible. Erik Noya sube quince metros en poco más de cinco segundos.

Laborda lo consigue en unos ocho. Este deporte ha evolucionado tanto que Noya vive exclusivamente de él. Su reto, además de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, es dar a conocer los secretos de la escalada. Por eso este fin de semana estuvo en Oviedo junto a Laborda, su discípula, en una exhibición que tuvo lugar antes de la Copa de España que se disputa hoy y mañana y reúne a casi 300 deportistas. Después del entrenamiento, los dos pusieron rumbo a Innsbruck (Austria), donde disputarán una Copa de Europa. Antes contaron su historia a LA NUEVA ESPAÑA. La de Noya es llamativa. “Lo mío fue amor a primera vista. Era pequeño, una amiga me invitó a un cumpleaños con un pequeño rocódromo y me encantó. Otro día iba con mi madre en el coche y vimos otro rocódromo. Supliqué que me dejase ir y lo conseguí. Tenía 8 años”.

Noya empezó con las tres modalidades: velocidad, en bloque y dificultad, aunque acabó decidiéndose por la primera de ellas. Con 17 años tomó una decisión, influida por la mala situación política y económica de Venezuela, que marcaría su vida: irse a vivir a España. Su padre nació en Vigo, por lo que no tuvo dificultad para conseguir la nacionalidad. “Yo sabía que era bueno en la escalada, confiaba mucho en mí. ¿Por qué no podía ser yo el que generase cantera?”, se pregunta Noya, que vive en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat (Barcelona) y compite con España. El venezolano hace memoria. Hace solo 4 años lo de escalada en velocidad era una quimera. “Cuando llegué a España, solo había un rocódromo en Madrid. Tener autoaseguradores (los broches y las cuerdas con los que suben) era inviable”. Ahora ya no lo es.

He ahí el rocódromo instalado en Oviedo, que en primera instancia iba a situarse en la Catedral, pero debido al clima se trasladó al Palacio. A Noya se le ve orgulloso. “Mi sueño era poder vivir de esto y lo conseguí al quedar subcampeón del mundo en Moscú: me dedico única y exclusivamente a la escalada. Respiro, desayuno, como y ceno esto: es mi vida”. Escucha sin pestañear sus reflexiones María Laborda, presente de este deporte y discípula de Noya. Bien cerca también está David Macía, seleccionador. “Siempre hice un montón de deportes. Probé el patinaje y el atletismo, pero me enamoré de la escalada”, dice Laborda, que cuatro días a la semana tiene que recorrerse tres horas en carretera (ida y vuelta) para poder entrenarse en Pamplona. “Mis padres me apoyan y gracias a ello puedo seguir con esto. Se cogen días de vacaciones según mis entrenamientos”, explica esta subcampeona de la Copa de Europa y quinta en su categoría juvenil. Todo ello, en su primer año compitiendo. “La escalada en velocidad es una forma de vida”, asegura. Noya asiente. Y los dos vuelven a subir al rocódromo.