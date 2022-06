Obligado a remontar: el Telecable cae en el primer partido de la final de la Liga

El Telecable Gijón está obligado a remontar si quiere ganar el título de liga ya que ayer, en el primer partido del play off disputado en la cancha del Palau i Plegamans, cayó por 2-1 en un encuentro en el que las gijonesas no estuvieron a su mejor nivel, en especial en la primera parte en la que crearon pocas ocasiones de goles.

De eso se aprovechó el Palau para irse al descanso con ventaja en el marcador gracias a una acción con cierta fortuna de Aimee Blackman. Las cosas no pintaban bien para las gijonesas, que no estaban creando peligro, y los tiros que llegaban a puerta eran bien desviados por Laura Vicente que tenía en el entramado defensivo de sus compañeras un gran aliado.

Sin embargo, la salida del Telecable en la segunda parte no tuvo nada que ver con el juego anterior. Se fueron a por el empate, pero no supieron aprovechar dos grandes ocasiones, La primera un penalti que Vicente detuvo a Sara Roces y un minuto después la portera del equipo catalán también detuvo una falta directa lanzada esta vez por Marta Piquero. No obstante, las gijonesas si creaban peligro y en uno de sus ataques Marta Piquero logró la igualada cuando aún quedaba un cuarto de hora para el final.

Tiempo en el que hubo ocasiones para los dos equipos, pero parecía que el Telecable podía volver a marcar. Los minutos fueron pasando y a falta de seis, Aina Florenza, la máxima goleadora de la liga marcó el que a la postre iba a ser el definitivo en un disparo cruzado. Las gijonesas lo intentaron de todas las maneras incluso retirando la portera para jugar con 5 jugadoras de cancha, pero el Palau i Plegamans se defendió con acierto y suma el primer punto lo que obliga al Telecable Gijón a ganar el próximo viernes para forzar el tercer y definitivo partido que sería el domingo. De momento el Palau vuelve a atragantarse a las gijonesas que el viernes juegan el segundo choque, este como locales.