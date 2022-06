El Telecable Gijón se asegura la continuidad de Nuria Almeida

El Telecable Gijón no está dejando escapar a ninguna de sus principales jugadoras y ayer oficializó la continuidad de la gijonesa Nuria Almeida, jugadora que ha sido la revelación de la presente temporada en la que logró goles importantes como el marcado en la cancha del Manlleu en las semifinales de liga que forzó la prórroga y que a la postre supuso que el equipo gijonés encarrilase la eliminatoria.

La jugadora gijonesa procede de la cantera del club asturiano, en el que comenzó su carrera deportiva y en el que ha jugado en todas las categorías base hasta que, en la temporada 2017-18, lograba hacerse con un hueco en el primer equipo, consiguiendo levantar esa misma campaña una Copa de Europa. Nuria destaca por su técnica depurada, y se ha convertido en una importante pieza en el engranaje del equipo gijonés. Además de una Copa de Europa, cuenta en su palmarés con una OK Liga y una Copa de la Reina, al que podría añadir una nueva OK Liga en caso de victoria en los próximos dos partidos en Mata Jove. Almeida superó esta misma temporada el centenar de partidos con la camiseta del Telecable Gijón en la OK Liga.

Tras la renovación de Nuria Almeida, el Telecable Gijón mantiene en sus filas a Fernanda Hidalgo, Sara Roces, Marta Piquero, Natasha Lee y Angy Fernández, todas ellas estarán la próxima temporada a las órdenes del nuevo entrenador Ramón Peralta.

El club de La Calzada, mientras asegura la continuidad del grueso de su actual plantilla, prepara el crucial partido del próximo viernes (20.00 horas) cuando recibirá en Mata Jove al Palau i Plegamans, en el segundo encuentro del play-off final. La derrota por 2-1 en el primer partido obliga a las de Fernando Sierra a ganar o de lo contrario las catalanas serían campeonas de liga.

El Palau i Plegamans ya ganó en Gijón al Telecable la final de la Copa de Europa, también por el resultado de 2-1, por lo que de no ganar primero el viernes y luego el domingo el Telecable verá como las catalanas levantan un segundo título en Gijón lo que supondría un duro golpe.

Para evitar que eso suceda, el equipo entrena con intensidad para superar el juego del Palau que se le está atragantando en el último tramo de la temporada en el que las catalanas ganaron sus dos últimos enfrentamientos.