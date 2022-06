El Molinón, del gol a la melé: la previa del España-Barbarians

El espectáculo del rugby llega esta noche a El Molinón. El municipal gijonés será escenario del partido entre España y Barbarians (21.00 horas), un duelo histórico por el lugar en el que se enmarca, y la oportunidad única para ver en directo a dos equipos que representan lo mejor de este deporte que se puede ver en estos momentos en territorio nacional. “Va ser un partido durísimo para nosotros. Daremos un gran espectáculo”, asegura Fernando López, capitán de los “Leones”.

“El recibimiento y todo muy bien. Vine alguna vez, pero como turista. El norte de España es increíble”, comenta Fernando González antes de romper a sudar sobre el verde de El Molinón. El último entrenamiento de España sobre el escenario del partido sirve para poner a prueba, entre otras cosas, el césped. “El estadio está tremendo. Tiene más de cien años y parece nuevo. El césped está increíble. Todo muy bueno”, certifica.

A unos metros, Álex Suárez, el ovetense que apunta a estrenarse con la selección ante Barbarians. “Está ansioso y contento. Va a ser muy especial. Porque debutar en casa no lo puede hacer cualquiera y menos, ante estrellas como Barbarians”, dice su capitán. No será, para la mayoría, la primera vez que les toca jugar en un campo de fútbol. “Ya venimos de jugar en el Wanda Metropolitano. Jugar en un campo de fútbol es un lujo, porque no hay estadios de rugby grandes en España”, explica.

El tema del escenario, insiste Fernando López, da un plus. “Motiva más jugar en un campo como El Molinón, con mucha gente. Le digo a la gente, que venga, que ni lo dude. Que estén con la garganta preparada para alentar. Va a ser un partidazo y si nunca vieron rugby, es la mejor oportunidad”, recalca el líder de los “Leones”. “Es un deporte muy inclusivo y en cuanto a valores, es un deporte de contacto, pero sin mala espina. Se respeta mucho al contrario y a los árbitros, a los que solo se puede dirigir el capitán. Compartimos luego el famoso ‘tercer tiempo’. El rugby es pura amistad”, reivindica.