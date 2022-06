Calma e ilusión en el Oviedo Baloncesto. El club ovetense, que milita en LEB Oro, organizó hoy a mediodía una rueda de prensa en Pumarín en la que confirmó la noticia publicada por LA NUEVA ESPAÑA: se podrá inscribir en la categoría tras superar los problemas económicos. La compañía asturiana Alimerka será la entidad patrocinadora que permitirá al OCB afrontar la temporada y esta mañana se dieron a conocer los detalles del acuerdo en una comparecencia de Fernando Villabella, presidente, y María Barrado, directora comercial de la empresa suministradora de alimentos. El nombre del club ovetense será a partir de ahora Alimerka Oviedo Baloncesto. xAmbos firmaron el nuevo contrato, que se extenderá hasta 2025.

Estas fueron las declaraciones de los dos directivos.

Fernando Villabella: "Es un día feliz"

"Es un buen día para el deporte asturiano y quiero dar las gracias a Alimerka. Alejandro Fernández (presidente de Alimerka) es un ejemplo para Asturias. Estamos encantados porque Alimerka es una empresa asturiana para un proyecto asturiano. Puede acompañarnos en ese camino que nos va a llevar en los próximos tres años. La noticia, por tanto, es triplemente agradable. Seguimos vivos, nos apoyamos en una empresa asturiana y nos acompañarán durante tiempo. Espero que sea una relación maravillosa. Como el Obradoiro, o un poco mejor".

"Al que da le parece mucho y al que recibe le parece poco. Alimerka es patrocinador del club desde hace cinco, seis o siete años. Un amigo me dijo, como no vas a ver a Alimerka. Después de dudarlo no tuve nada que perder. La idea no había sido nuestra, si no de ellos. Sentirte útil es la bomba. A raíz de ahí, tenemos una relación muy fluida y fue todo muy sencillo".

"Iremos anunciando poco a poco estos patrocinios que hemos ido cerrando y comprometiendo. Lo que se trataba era tener la misma cifra de ingresos y nos faltaban 175.000 euros y ahora nos faltan 40 o 45.000. Vamos captando empresas y cuando vayamos cerrándolo lo iremos diciendo".

"Tuvimos una conversación el lunes. Nos confirmaron que van a hacer una aportación suplementaria y están pendientes de fijarlo. En este asunto ha intervenido la consejera de Cultura y estamos agradecidos porque ha entendido nuestro problema. Van a inventar que en los próximos años se pueda aumentar ese fondo de subvenciones".

"La planificación deportiva estaba parada y ahora arrancará. Necesitamos un entrenador y nueve o diez jugadores. Lo divertido empieza ahora, cuando llamas a trescientos jugadores y te dicen que no. Y el siguiente te dice que sí y parece que fichaste a Michael Jordan".

"A partir de ahora va a depender de lo pesados que seamos y el trabajo que desarrollemos. Hay una cierta sensibilidad. Este es un presupuesto que nos deja en un nivel medio-bajo".

María Barrado, directora comercial

"Estamos comprometidos con nuestro entorno y el deporte es una palanca fundamental. Queríamos reforzar nuestro compromiso con el deporte y con el baloncesto y este acuerdo es un paso sustancial. Queremos que el Alimerka OCB sea el equipo del baloncesto de Asturias. Estamos encantados".