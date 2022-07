Hockey: otro reto mundial (y en casa) para la asturiana María López

A sus 32 años, María López es una de las capitanas de la selección española de hockey que hoy viernes (España-Canadá, 21.30 horas, Teledeporte) comenzará a disputar el Campeonato del Mundo como local, ya que una de las sedes es Tarrasa, cuna del hockey español. Con la referencia de la medalla de bronce lograda en 2018, María López García (Gijón, 16 de febrero de 1990) espera subir algún escalón en el podio, aunque prefiere ir paso a paso porque ya la fase de grupos depara rivales peligrosos.

María López, que se formó como jugadora en el Grupo Covadonga y pertenece al Club de Campo de Madrid, lleva once años en la órbita de la selección española, con la que ha participado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de Tokio 2020. Entre esos dos períodos olímpicos contribuyó a las medallas de bronce conseguidas en el Mundial de 2018 y el Europeo de 2019. Desde el 8 de mayo, con pequeños paréntesis, la selección dirigida por Adrian Lock está centrada en la preparación del campeonato que se inicia hoy.

"Llegamos preparadas", señala María López, que amplía sus impresiones: "Después de los Juegos ha habido renovación de jugadoras y de parte del staff técnico. Lo positivo es que las nuevas vienen de las categorías inferiores, que juegan con los mismos sistemas que la absoluta. Tenemos que confiar en hacer un buen mundial porque entramos en la Pro-League por primera vez y los resultados han sido bastante positivos".

Aunque el seleccionador sigue siendo el británico Adrian Lock, María López asegura que para este mundial se notarán cambios porque el técnico ha buscado un perfil diferente de jugadoras, "más rápidas y verticales, con más físico". La gijonesa señala que tanto ella como la otra capitana, Georgina Oliva, hacen todo lo posible para que las nuevas "estén cómodas y que se adapten lo más rápido posible a la forma de trabajar en la absoluta".

España ha quedado encuadradada en el grupo C, junto a una de las favoritas al título, Argentina, Corea del Sur y Canadá, frente a la que debutará. "Todos los grupos son difíciles porque las selecciones cada vez estamos más parejas", recalca María López, que analiza a las rivales: "Hace tiempo que no jugamos contra Canadá, pero es la típica selección peleona, muy física, que no da una bola por perdida. A Corea la ganamos en el preolímpico de Valencia, son muy técnicas y rápidas. Y Argentina, junto a Países Bajos, está un escalón por encima del resto".

"En la Pro-League perdimos los dos partidos contra Argentina por la mínima", añade para dejar claro que no renuncian al primer puesto del grupo, que permitiría a España clasificarse directamente para los cuartos de final. "Jugar en casa es una motivación, pero también una responsabilidad. Sabemos que va a ir mucha gente a apoyarnos". Los partidos se jugarán en el estadio Olímpico de Tarrasa, con capacidad para 11.500 espectadores, y se espera un ambiente parecido al de los Juegos de Barcelona. Las entradas cuestan 8 y 12 euros.