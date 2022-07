Peralta llega al Telecable "para seguir luchando por títulos"

Ramón Peralta ya es oficialmente nuevo entrenador del Telecable Gijón. "Es un reto muy importante porque es con diferencia el club más laureado de Asturias y eso supone una responsabilidad que asumo con ilusión y esperando sumar algún título más", manifestó el técnico en su presentación. Peralta espera "estar a la altura, no podía pedir más porque entrenar aquí supone un salto de calidad".

El técnico conoce la OK Liga femenina, ya que las últimas temporadas dirigió al Bigues i Riels. Fernando Sierra, exentrenador y que ahora pasa a ser el director general del club, asegura que "es un fichaje de muy alto nivel, no hay más que ver su hoja de servicios. Ha sido jugador, coordinador y entrenador, también conoce la OK Liga, así que cumple todos los requisitos".

El Telecable Gijón aprovechó la oportunidad que se presentó al conocer la intención de Peralta de volver a Asturias, "eso coincidió con los planes del club de mejorar la estructura y afortunadamente llegamos a un acuerdo".

"El objetivo sigue siendo estar lo más arriba posible porque yo soy una persona ganadora. Ahora no te puedes marcar ganar títulos, pero sí luchar por ellos como esta temporada", afirmó el nuevo entrenador.

Para Peralta, "la renovación de la plantilla es lo más lógico porque está rindiendo a un nivel muy alto. Si se puede hacer algún retoque pues se hará. La plantilla que hay creo que es suficiente, sobre todo si se pueden recuperar las dos jugadoras lesionadas para que sumen de cara a una temporada que volverá a ser muy larga. Tal vez les faltó más rotaciones que otros equipos sí tenían" y adelanta que "se está mirando traer a gente joven que pueda ayudar".

Por su parte el presidente José Luis Souto se mostró "seguro de que el equipo mantendrá el nivel, luego que haya títulos o no dependerá de pequeños detalles".

La temporada volverá a ser larga, incluso más que la que acaba de finalizar, porque se añadió una competición más, la Copa Ibérica, que en teoría disputarán los campeones de la ligas de España y Portugal, aunque Fernando Sierra no tiene aún claro si será el Palau o si serán ellos porque "en las bases de la competición pone el campeón de la liga regular y ese fuimos nosotros. Es algo que hay que aclarar".