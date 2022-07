Inalcanzable Fischer: así va la MMR Asturias Bike Race

La etapa reina de la MMR Asturias Bike Race se saldó de forma muy dispar para los vencedores de la primera etapa, Natalia Fischer y Kevin Suárez. Mientras que Fischer se hizo aún más fuerte en la cabeza, Suárez vivió una etapa de lo más azarosa en la que acabó cediendo a Pau Marzà el liderato de la prueba, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA.

No caben más vaivenes en la carrera de Suárez: el cántabro se disparó como un rayo al inicio del recorrido, cayó a la quinta posición por tomar el camino equivocado y, cuando se rehizo para volver a tomar el mando de la etapa, pinchó a apenas tres vueltas del final. Esta desgraciada resolución supieron aprovecharla Marzà e Ignacio Pérez, ganadores prácticamente "ex aequo" de la carrera (Pérez cruzó la meta apenas un segundo antes) en virtud de un pacto forjado entre ambos, como reconoció el propio Marzà: "He hablado con Nacho (Pérez) y hemos decidido aliarnos porque los dos salíamos ganando: él la etapa y yo me ponía líder". Marzà arrebata así el liderato a un Suárez que cae hasta la tercera posición, situándose Ignacio Pérez segundo a 2:45 de su ayer compinche Marzà.

En categoría femenina las aguas bajaron más tranquilas, sin apenas sobresaltos. Natalia Fischer consolidó su primer puesto con una actuación de campanillas, luciendo hechuras de campeona para quedarse a un palmo de su primer MMR Asturias Bike Race. La corredora malagueña marcó un tiempo de 04:08:07, casi 12 minutos más rápida que una Cristina Morán de nuevo segunda, pero cada día más alejada de la imponente Fischer. Casi 20 minutos separan en la clasificación a las dos ciclistas, una distancia tan extensa que parece un universo. Fischer, de 28 años, acaricia un nuevo logro para añadir a su ya tupido palmarés: suma un bronce mundial, dos oros europeos y un Campeonato de España. en la modalidad XC Maratón de bicicleta de montaña. Su gran sueño, asegura, es acudir a los Juegos Olímpicos.

El segundo día de esta cuarta edición del MMR Asturias Bike Race incluía el trazado más exigente de la prueba. Mientras que el viernes el recorrido abarcó 29 kilómetros, ayer la distancia a recorrer por los competidores fue de 71 kilómetros, con 1.889 metros de desnivel. Con la categoría femenina vista para sentencia en favor de Fischer, la emoción en el último día de prueba está en el desenlace del sector masculino. Pau Marzà intentará retener el maillot de líder ante los envites de Ignacio Pérez y un Kevin Suárez que porfiará para darle el triunfo al equipo asturiano Nesta-MMR. Apenas 5 minutos separan a los tres corredores en un final que promete ser vibrante. La resolución, a partir de las 10 de la mañana desde el Mercado de Ganado de Pola de Siero.