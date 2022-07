La historia del asturiano que es campeón de Europa en Hockey (y no puede vivir del deporte)

¿Se imaginan que Mourinho ganase un título europeo con chicos y otro con chicas y que pese a eso no pudiera vivir de entrenar? Pues ese es exactamente el caso de Iván Sanz (Mieres, 47 años), que acaba de conquistar la Copa de Europa femenina de hockey patines con el Palau 3 años después de hacer lo propio con los chicos del Mataró en la Copa CERS. Dos títulos europeos, dos géneros. Ahí es nada. Este pionero no solo acumula menos dinero que Mourinho; también menos ego.

–Tras ganar la Copa de Europa con el Palau, ¿qué le queda por hacer en el hockey patines?

–No mucho. Llevo muchos años, he pasado por todas las categorías. Estoy muy contento en el Palau, el reto es intentar ser aún mejores. Está todo hablado con el club para seguir un año más.

–¿Cómo le entra el gusanillo del hockey patines a un joven de Mieres?

–Mi familia siempre ha estado muy vinculada al hockey patines. Cuando era pequeño, mi padre me llevaba a los partidos. Es un deporte que me enganchó desde el principio por su emoción, dinamismo e intensidad. Empecé jugando en el Mieres desde crío, y cuando me fui a Cataluña a estudiar la carrera seguí jugando.

–Se lesionó muy joven. ¿Cómo asumió que debía retirarse?

–Fue un proceso difícil y progresivo. Arrastraba esta lesión desde que era muy joven; desde antes de cumplir 20 años siempre tenía problemas de espalda, y cada día me costaba más. Con 23, tras una temporada en la que apenas pude jugar, pasé por una rehabilitación de más de un año. Cuando volví a jugar, la molestia persistía y decidí dejarlo. Para entonces ya entrenaba a equipos de base, y gracias a eso resultó menos traumático.

–¿En qué momento tomó consciencia de que podía entrenar en la élite?

–Estuve muchos años entrenando a los equipos de base del Mataró, hasta que despidieron al entrenador del primer equipo (masculino) a mitad de temporada y me dieron el cargo. La cosa fue bien, me renovaron y ascendimos al año siguiente. Entonces me di cuenta de que podía. Estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado.

–¿Por qué, siendo ya un preparador consolidado en la élite, decidió volver a entrenar a equipos de base?

–Me llegó la ocasión de entrenar a España sub-17 y me ilusionaba mucho formar jugadores. Estuve allí cuatro años y luego otros cuatro en el Barça B. Quería salir de mi zona de confort.

–¿Qué diferencia observa entre dirigir un equipo masculino y uno femenino?

–Las diferencias existen, pero no las atribuyo al sexo. Cada vestuario es diferente y has de adaptarte. Con las chicas del Palau, por ejemplo, ha sido todo muy fácil porque son humildes y trabajadoras; ha sido uno de los vestuarios más sencillos de dirigir de mi carrera.

–Siendo el hockey patines tan minoritario, ¿existe una mayor paridad en comparación con otros deportes?

–Hay disparidad entre hombres y mujeres. Un buen ejemplo es el Barça: mientras que los hombres son todos profesionales, las chicas son todas amateur, apenas les cubren los gastos para que no les cueste dinero jugar. Es una pena que equipos tan buenos como ellas o nosotras (el Palau) no recibamos una compensación económica acorde.

–¿Se puede vivir del hockey patines?

–Yo no he podido vivir de ello. Me habría gustado que fuera mi profesión, pero apenas recibo una pequeña cantidad complementaria al sueldo que percibo en mi trabajo (es ingeniero de telecomunicaciones).

–Su padre es socio del Telecable Gijón. ¿Usted también sigue la actualidad del club?

–Sí, lo sigo. Tiene mucho mérito lo competitivas que son estando fuera de Cataluña, donde se encuentran la mayoría de jugadoras. Llevan más de una década al máximo nivel. Esta temporada, casi el 90% de la plantilla son chicas asturianas; tienen un mérito extraordinario. Lo sigo, lo respeto y lo admiro.