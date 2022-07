Marc Martí, jugador del OCB: “Quiero devolver al club la confianza”

La próxima será una temporada clave para Marc Martí después de un año frustrante. El jugador leridano se encontraba jugando el mejor baloncesto de su etapa asturiana cuando sufrió la lesión. Arnau Parrado se le cruzó en un contragolpe en la pista del Prat, en la tercera jornada de Liga, y Martí se fue al suelo, sufriendo la rotura completa del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la rodilla derecha. En aquel partido el ala-pivot ocebeísta había jugado 13 minutos, con 6 puntos y 1 rebote. En los dos primeros encuentros había sumado 5 puntos y 2 rebotes en la cancha del Alicante y 8 puntos y 7 rebotes en Pumarín ante el Juaristi. Para el OCB, la renovación de Martí es cuestión de estilo, pero no solo eso. También confía en la progresión del catalán, que está perfectamente adaptado al club y a la ciudad. La oferta de renovación es por un año, algo por otra parte obligado en un club con las apreturas económicas de la entidad carbayona, que tiene a cuatro jugadores confirmados: Atencia, Meana, Arteaga y Martí.

Tras tener su vida pendiente de un hilo, ahora el Alimerka Oviedo Baloncesto ya mira al futuro. Una de las bases del próximo proyecto ovetense va a ser Marc Martí (Lérida, 19-6-97). El ala-pivot catalán sufrió una grave lesión la temporada pasada que solamente le dejó jugar tres partidos, pero ahora sus ojos ya apuntan a un año donde quiere demostrar de qué pasta está hecho.

–¿Cómo está de la lesión que ha sufrido?

–Estoy aprovechando mucho el verano para volver a mi mejor nivel, entrenando mucho con mi fisioterapeuta y mi preparador físico. El objetivo es estar en la pretemporada al 100% para empezar desde el primer minuto.

–¿Cómo ha vivido esta temporada desde la grada?

–Ha sido difícil. Me había metido mucha caña, estaba muy confiado con mi rendimiento y estaba teniendo buenas sensaciones. Me costó asimilarlo, pero los compañeros me ayudaron mucho para pasar el mal trago. Ellos han trabajado mucho y han sabido sufrir, estoy contento con sus resultados.

–¿Qué supone para usted que le vayan a renovar a pesar de estar lesionado?

–Para mí es un gesto muy grande del club y de todo el mundo de Oviedo. Se agradece mucho la confianza. Mi prioridad es estar en Oviedo. El objetivo es devolver esa confianza, darlo todo y olvidar poco a poco la lesión, y para ello no hay mejor sitio que Oviedo. Quiero devolver el gesto jugando bien.

–Hasta última hora no se pudo asegurar la continuidad del OCB en LEB Oro. ¿Llegó a temer por el futuro del club?

– Yo tenía mucha confianza en Héctor Galán y Fernando Villabella. Hablando con ellos me dijeron que estuviese tranquilo, por lo que no llegué a sufrir en exceso. Cuando veía las noticias me entraba un poquito de nerviosismo, pero al enterarme que tanto Alimerka como el Gobierno de Asturias invertía en el club no pude ponerme más contento.

–Tras todo este vaivén económico, ¿cree que la temporada que viene habrá opciones de ascenso?

–Eso no se sabe nunca. El año que viene va a haber equipos muy potentes, como el Andorra o el Estudiantes, por lo que va a ser complicado. La idea es certificar la permanencia y ganar el máximo posible en casa. Luego iremos partido a partido y si se puede sería increíble.

–Natxo Lezkano ya no estará en el banquillo. ¿Qué recuerdos guarda de él?

–Lezkano es un entrenador muy importante para mí. Fue el primer técnico que me dijo las cosas a la cara para así mejorar en mi juego. Me alegro mucho por su fichaje por el Andorra, es un paso muy importante en su carrera.

–¿Cómo cree que quedará confeccionado el equipo para el año que viene?

–A Galán y Villabella les espera otro verano movidito. Tengo mucha confianza en ellos, ya que vienen de hacer grandes equipos y seguro que van a continuar con ese buen trabajo. Hay que esperar, pero estamos en buenas manos.

–Como usted, también se espera que Arteaga renueve con el club. ¿Tiene ganas de volver a jugar con él?

–La verdad es que sí. Tengo muchas ganas de volver a verlo, es un emblema del club y un gran valor para el grupo. Como veterano es alguien que sabe explicarse y ayuda mucho a todos los compañeros. Es un capitán de los pies a la cabeza.