La nueva vida del Belenos: "No sé si lograremos mantenernos, lo normal es que estemos en la cuerda floja"

Pablo Artime (Avilés, 1976) es uno de los grandes artífices de una hazaña histórica en el deporte avilesino. Bajo su batuta el Belenos ha conseguido el ansiado ascenso a División de Honor, la máxima categoría del rugby nacional, por primera vez desde su fundación. Tras confirmar su renovación, el técnico ya piensa en los retos venideros.

–¿Cómo vivió la temporada pasada?

–Fue una temporada increíble. Formamos un grupo increíble, hicimos muy buenas migas desde el primer momento y todo fue como la seda. Tuvimos algunos partidos especiales que nos permitieron estar en los primeros puestos y mantenernos arriba, y finalmente llegamos a la final de la fase de ascenso. A nivel de juego hicimos un gran año, con muy buenas sensaciones, que hizo que la gente estuviese con nosotros, animándonos.

–¿El ascenso era una meta desde el principio o fue llegando con el transcurso de los partidos?

–Sabíamos que teníamos un equipo competitivo, pero teníamos que ir poco a poco. Tanto el equipo como la directiva éramos ambiciosos, pero no podíamos dejar de ser realistas. Nuestro primer objetivo fue estar en los tres primeros y cuando ganamos al Getxo ya fuimos a por todas. Ese partido nos permitió soñar.

–Entonces, ¿la clave fue ganar al Getxo?

–En ese momento nos dimos cuenta de que podíamos ganar a cualquiera. Getxo era el rival a batir, se suponían que eran los primeros, y fuimos capaces de vencerlos. En el Grupo Élite perdimos en la primera jornada, pero supimos remontar. Jugar las finales era importante y luchamos mucho por ello, ganando a Pozuelo en casa.

–Como entrenador, ¿qué retos supone el ascenso?

–Retos todos, es mi primera vez en la máxima categoría masculina. Ya lo fui en femenino, que ganamos el campeonato, pero esto es una experiencia nueva. Es un paso más en mi carrera, a ver si estamos a la altura.

–¿Tendrá el equipo recursos económicos suficientes para competir con garantías?

–Vamos a estar en el límite, nos costará. No sé si lograremos mantenernos, pero estaremos ahí, en la cuerda floja. Es lo normal para equipos como nosotros, pero ojalá no sea así. Tenemos un presupuesto más bajo que otros y nos toca vivir esta situación.

–¿El bloque actual tiene el nivel necesario para competir en División de Honor?

–Todavía no tenemos un bloque formado. En mi opinión los jugadores que quedaron tienen calidad, pero necesitamos refuerzos en algunos puestos clave. El mayor cambio para División de Honor es el tamaño de los jugadores, ya que el nivel de los contactos es superior y necesitamos jugadores más grandes que puedan hacer frente a ello. Tenemos que buscar fuerza extra.

–¿Qué fichajes cree que hacen falta?

–Lo ideal sería tener una plantilla de 30 jugadores. Ahora tenemos 20, por lo que en nuestro mejor escenario tendrían que llegar diez caras nuevas. Todo depende de cómo esté nuestra economía, pero una plantilla así nos permitiría hacer entrenamientos de 15 contra 15, poder tener descartes, crear una rotación de buen nivel… Pero sabemos que debemos adaptarnos.

–El ascenso ha conllevado que se tengan que mudar de campo, al estadio de atletismo Yago Lamela. ¿Qué supone ese cambio?

–Estamos obligados por normativa, ya que el Muro de Zaro no cumple con las dimensiones reglamentarias. Hay que aceptarlo e intentar que no afecte. Estábamos muy contentos, ya que es un estadio donde sentías al público en el cogote, pero no nos queda otra.