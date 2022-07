El volante no frena en Oviedo: pasión por el bádminton

Aunque la actividad escolar hace tiempo que ha terminado los colegios siguen siendo un foco constante de actividades. Esto se puede ver en el colegio de La Gesta, lugar donde el Bádminton Oviedo ha organizado su campus veraniego por primera vez tras la aparición del coronavirus. En verano la mayoría de polideportivos ovetenses cierran sus puertas, por lo que el club ovetense tiene que ingeniárselas para seguir promocionando su deporte. La elección de estas instalaciones no es casualidad. "Tiene unas instalaciones muy buenas, un polideportivo grande que es ideal para nosotros y nos han dado muchas facilidades, como permitirnos aparcar dentro del colegio", comenta Isela Miranda, una de las monitoras del campus, que ve necesario actividades como esta ya que "en verano veíamos, como club, que había mucha demanda de bádminton".

El campus en el colegio de La Gesta comenzó el 23 de junio y se alargará hasta finales de agosto. Por las instalaciones del campus carbayón pasarán cientos de niños, ya que la inscripción es semanal, lo que permite que haya una gran cantidad de alumnos. No hace falta conocer el deporte o ser un experto en la materia para apuntarse, ya que las monitoras reparten al alumnado en dos grupos. El primero, formado por niños con una cierta experiencia, se queda a cargo de un entrenador, mientras que el segundo recibe lecciones de iniciación para aprender a sacar, a jugar y a rematar. El objetivo es claro: que todo el mundo se vaya enganchando a este deporte.

Pero no todo en este campus gira alrededor de un volante. Para no saturar a los alumnos haciendo deporte las monitoras realizan otro tipo de actividades para que estén entretenidos, como guerras de agua o visitas al Parque de Invierno. "Cada semana tiene una temática diferente. Primero hicimos unos días especiales relacionados con experimentos, enseñándoles cosas como la típica reacción de los Mentos y la Coca-cola. Esta semana está relacionada con películas y, por ejemplo, en unos días tenemos pensado hacer una semana especial MasterChef", explica Miranda, que confiesa es que la clave para que todo funcione es que "los niños no tengan tiempo para aburrirse".

"Lo que más me ha gustado son los experimentos", afirma Bianca Fernández, el ejemplo claro de lo que puede enganchar este campus. Esta joven de La Fresneda ya suma dos semanas apuntada y ha aprovechado la visita de un "pintacaras" para maquillarse como una tigresa. "Estar aquí con todos mis amigos es una gozada, me estoy divirtiendo muchísimo. Además, he aprendido sitios a donde puedo ir con mi familia y he conocido este colegio, que es muy guay", admite la ovetense.

Amelia Carrodus y Paola Castañón, por su parte, se han hecho grandes amigas durante esta semana a pesar de que no se conocían de antes. "Íbamos a jugar a ‘princesas y reinas’. Empezamos a hablar y nos hicimos amigas", cuentan Carrodus y Castañón, que ya están pensando en recomendar la experiencia, ya que "nos lo hemos pasado muy bien y las profesoras son muy majas, nos caen todas genial".