Alejandro González deja el Alimerka Oviedo y se va al Andorra como ayudante de Natxo Lezkano

Alejandro González, hasta la pasada temporada segundo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, deja el club para unirse a Natxo Lezkano en el Andorra, también de LEB Oro. El ovetense lleva 15 años vinculado al club carbayón, en los que ha sido jugador y entrenador en equipos de cantera hasta acabar incorporándose al primer equipo, siendo asistente de Natxo Lezkano el pasado curso.

La marcha de Alejandro González ha sido bien recibida en el club, que le considera un entrenador formado en la casa y que ganará en conocimientos y experiencia emprendiendo una nueva etapa en uno de los grandes aspirantes al ascenso a la ACB y junto a un entrenador de referencia en la categoría: "Estamos muy orgullosos de la trayectoria de ‘Jandrín’ por su dedicación y excelencia en el trabajo del día a día tanto con la cantera como el primer equipo y estamos seguros de que afrontará los próximos retos que se le presenten con la misma entereza y determinación que ha mostrada con nosotros".

El jugador escribió una emocionada carta de despedida en la que quiso agradecer a Fernando García, miembro de la junta directiva, que le abriera "las puertas del club" y le diera "la oportunidad de ser entrenador". "A Agustín Munárriz (entrenador del club) le agradezco sus consejos y apoyos en esos primeros años cuando todo era nuevo para mí y a Paula (Bergel, responsable de la cantera) y Pablo (Rodríguez, de las escuelas) por buscar la manera de poder coordinar todo y que funcione", añadió. También le agradeció "a Héctor Galán su confianza y su forma de trabajar y a Fernando Villabella su cariño y aliento todos estos años".

La carta integra, a continuación:

A toda la familia del OCB:

No es fácil resumir en pocas palabras todo lo que me gustaría deciros pero voy a intentarlo en las siguientes líneas.

Llegué al Oviedo Club Baloncesto cuando tenía 15 años y ahora con 30 me toca despedirme de él. He pasado media vida en Pumarín y me siento muy orgulloso de todo mi recorrido en el club: Desde el trabajo de cantera a estos últimos siete años en el primero equipo. Así, he ido quemando etapas gracias a la confianza que se me ha depositado todo este tiempo. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de adentrarme en otra etapa fuera del calor de la que siempre será mi casa.

Me siento muy agradecido a todos. A Ferdi por abrirme las puertas del club y darme la oportunidad de ser entrenador, a Agustín Munárriz por sus consejos y apoyos en esos primeros años cuando todo era nuevo para mí y a Paula y Pablo por buscar la manera de poder coordinar todo y que funcione. También y sobre todo a los grupos humanos que he entrenado y de los que he aprendido desde infantiles al primero equipo porque sin ellos no estaría aquí. Por último y en especial a Héctor Galán por su confianza y su forma de trabajar y a Fernando Villabella por su cariño y aliento permitiéndome crecer todos estos años.

Ahora mismo no me sale decir adiós porque realmente nunca te vas al ciento por ciento de tu casa. Sólo espero que, siguiendo el ejemplo de Alimerka o el Ayuntamiento de Oviedo, se acumulen más y más apoyos para el OCB. Más allá de los resultados deportivos logrados en la pista, quien apoye a este club tiene por seguro que estará apoyando a una familia con unos valores personales por encima de la categoría que ocupan.

¡Hasta pronto!, #yosoyOCB