La aventura de Kristy: la guerra de Ucrania, la huida, la maternidad y el regreso al bádminton

Poco a poco la vida de Kristina Sotomayor va volviendo a la normalidad. Tras verse obligada a huir de su país por la invasión de Rusia, estando embarazada, ahora, ya madre, empieza a encarrilar su futuro recuperando una de sus grandes pasiones, el bádminton. Y es que la jugadora ucraniana, una de las mejores en la historia reciente del Oviedo, está de vuelta para intentar llevar al club a las posiciones que solía ocupar antaño.

Su historia es digna de contar. Aunque lleva años afincada en Asturias, Kristina es ucraniana y su intención era dar a luz en su país natal. Para ello se fue a vivir a Leópolis, ciudad que está a escasos 60 kilómetros de la frontera con Polonia, y el estallido de la guerra le pilló con los días contados para dar a luz, por lo que el viaje de vuelta tuvo tintes épicos. Primero sufrieron un gran atasco que retrasó todos sus planes de regreso a Asturias, ya que estuvo más de dos días en el coche hasta que se quedaron sin agua ni comida, lo que les obligó a dar la vuelta. Finalmente, la familia Sotomayor decidió abandonar el país por la frontera con Hungría. Sus aventuras prosiguieron en Alemania, ya que el vehículo en el que regresaban a España se estropeó en Nuremberg, obligándoles a frenar su marcha. Gracias a una campaña de crowdfunding pudieron solucionar la avería.

Ahora, meses después de vivir esa experiencia y con un bebé en brazos, Kristina ya vive de nuevo su gran pasión, el bádminton, aunque siempre con la cabeza pensando en su familia. "Como el principio de temporada coincide con que mi hijo ya tendrá seis meses, no hace falta que pase tanto tiempo con él, ya que empieza a comer más cosas y no solo leche", cuenta Kristina, que apunta que para ella "la lactancia materna es fundamental". Muchas mujeres tienen problemas a la hora de compaginar su trabajo con su vida familiar, pero desde el Bádminton Oviedo le han dado facilidades a la jugadora ucraniana para poder contar con su regreso. Por ejemplo, va a poder viajar acompañada de su hijo a los desplazamientos del equipo, para que así el bebé no pierda ningún día de lactancia. "Sin esta conciliación no hubiese podido viajar", confiesa la ucraniana, cuyo marido también trabaja y solo se podría hacer cargo del bebé cuando descansase. Además, sus suegros viven en una localidad alejada y su madre, que la acompañó en su travesía intercontinental, tiene que volver a Ucrania, lo que complicaba más si cabe la situación.

Mucho sacrificio

"Para mí el embarazo no fue algo difícil, pero ahora sí que es muy sacrificado. Espero que poco a poco mi hijo vaya madurando y sus necesidades desapareciendo, y así poder jugar tranquila", admite la jugadora, que reconoce que ahora sus prioridades han cambiado y la familia ha pasado a ser lo primero. "De momento no estoy entrenando, en septiembre tengo que valorar mi estado de forma", comenta Kristina, que al tener que estar al cuidado de su primogénito no ha podido descansar todo lo que le hubiese gustado, aunque tiene confianza en recuperar su mejor nivel par ayudar al Oviedo a lograr sus objetivos. El año pasado fue una temporada complicada para la entidad ovetense, lejos de los lugares que acostumbraba a ocupar, pero Kristina confía en que esta campaña se solucionen los problemas y puedan volver a luchar por títulos. "Este año ha habido varios cambios. Si tenemos cuatro puntos fuertes vamos a estar arriba, aunque no vendría mal tener alguno más para poder rotar", afirma la ucraniana, sin olvidarse de que siguen siendo "un club fuerte".