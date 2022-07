"Quiero que la gente se identifique con el equipo y ayudar a que crezca el club"

Trifón Poch (Córdoba, 1963) ya es oficialmente el nuevo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, equipo que inicia su décima temporada en la LEB Oro y que espera repetir los éxitos de las anteriores campañas, en las que a pesar de tener uno de los presupuestos más bajos de la categoría consiguió clasificarse para disputar los play-off de ascenso a la ACB. Las dos últimas con Natxo Lezkano como entrenador. El vasco dejó el OCB para fichar por el Andorra, uno de los principales candidatos al ascenso, y será ahora Poch, un entrenador con una larguísima experiencia en la ACB, el que tome las riendas del equipo azul. Para el técnico andaluz, aunque formado en Cataluña, venir a Oviedo supone regresar al sitio donde todo comenzó, puesto que su primera experiencia profesional fue en el Gijón Baloncesto, en 1986.

–¿Qué sensaciones tiene después de haber firmado por el Alimerka Oviedo Baloncesto?

–Las sensaciones son muchas porque vengo de estar parado, sin entrenar, así que te puedes imaginar las ganas y la ilusión que tengo por volver a estar en un proyecto, poder construir un equipo, conectar con ese equipo, con la organización y con la afición. Además, no había otro sitio mejor porque me vincula a mi primer trabajo profesional, en Gijón, en 1986. Volver a la LEB, a un proyecto diferente, a nivel personal me produce sensaciones muy positivas.

–¿Cómo fue esa primera experiencia en Gijón?

–Fue una experiencia nueva para mí. Yo estaba en Badalona, en un sénior de Segunda, cuando me llegó la llamada de Emilio de Diego y fue un cambio absoluto en mi vida para siempre. La trayectoria que tuve después en el club fue agridulce, al principio fue interesante y luego se torció un poco después de que se produjera un cambio en la directiva y en la segunda temporada las cosas cambiaron. En cualquier caso, tengo grandes recuerdos de esa etapa en el Gijón Baloncesto.

–¿Qué conoce del OCB?

–Soy consciente de la situación general por la que atraviesan los equipos de las categorías LEB a nivel de recursos, pero lo que me interesa es entrenar y estoy dispuesto a hacerlo en diferentes estructuras. He estado en la ACB mucho tiempo, pero también me gusta salir fuera y he entrenado en Argentina y Japón. También he sido ayudante en ACB, pero no veo pasos adelante o atrás. Soy consciente de los recursos que tiene el Oviedo Baloncesto y eso me supone volver a los orígenes, a una estructura diferente y que me va a requerir estar mucho más concentrado y volcado en mi trabajo.

–¿Le sorprendió que le llegara una llamada de Oviedo?

–Estaba deseando volver a entrenar. La temporada pasada tuve ofertas de LEB, hubo tres situaciones, pero la situación y los momentos no me ofrecían garantías. Conocía a Fernando Villabella (presidente del Oviedo Baloncesto) de hace mucho tiempo, tuvimos una reunión y no ha sido complicado llegar a un acuerdo.

–¿Le han marcado algún objetivo? ¿Se lo ha marcado usted?

–Sobre todo, ayudar al máximo a cualquier estructura del club. Es pronto, falta mucho para tener la plantilla al completo. La LEB ha dado un paso más en crecimiento y en competitividad, que va a ser todavía mayor que la temporada pasada, con más equipos con capacidad de competir en el mercado. La trayectoria del club dice que se suele entrar en play-off y en un segundo horizonte ese puede ser el objetivo. El primero es mantener la categoría, pero también que la gente se identifique con el equipo, que consigamos entre todos convencer a más gente para que se acerque al baloncesto. Tenemos que poner nuestro trabajo para intentar que el club dé un paso adelante en estructura, formación e instalaciones.

–¿Qué le parecen los cuatro jugadores que ya tiene en la plantilla (Oliver Arteaga, Marc Martí, Alonso Meana y Hansel Atencia)?

–Es fundamental tener un bloque, que haya gente que le dé continuidad al equipo. Aunque venga un entrenador nuevo que traerá cambios es importante que haya gente para recibir a los nuevos que se vayan incorporando al proyecto.

–¿Es importante conservar al Oliver Arteaga, capitán del equipo, una temporada más?

–Está claro que es un jugador del que es difícil resumir su trayectoria y que se ha ganado sus galones. Va a ser muy importante para los que vengan nuevos, es historia de la competición, un ejemplo de implicación y esfuerzo y un espejo en el que los demás se pueden mirar.

–¿Cómo le gustaría que jugara su equipo?

–Como a todos, me gustaría defender mucho y correr mucho, pero hay que adaptarse a las capacidades de los jugadores y la labor del entrenador es hacer un equipo competitivo. Me gustaría tener jugadores que tengan el baloncesto en la cabeza, que sean capaces de participar en la confección del juego, fichar gente que conozca el juego y sepa qué hacer con el balón en las manos. La defensa sí que creo que es fundamental para cualquier equipo y tenemos que intentar escribir una página más de la leyenda del fortín de Pumarín. Tenemos que hacer todo lo que podamos por conseguirlo.

–¿Le preocupa tener un presupuesto bajo para fichar?

–Llego preparado para ello al máximo, sabiendo que somos un presupuesto medio-bajo de la categoría, algo a lo que hay que adaptarse. En situaciones así hay que inventar, ya me ha tocado trabajar con presupuestos limitados y hay que tratar de que sea una oportunidad. No es algo que me preocupe mucho.

–¿Ya está trabajando con Héctor Galán, director deportivo del club, en las nuevas incorporaciones?

–Estamos trabajando y viendo jugadores, dentro de poco podremos ir concretando más, trabajando y viendo hacia dónde queremos ir con la plantilla que vamos a formar.