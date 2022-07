Trifón Poch, que ya ejerce como entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, se muestra muy consciente de las limitaciones que tiene el club y sabe que es fundamental que el equipo apriete el acelerador desde el primer partido. "Necesitamos estar a tope desde el primer día", aseguró en su presentación el técnico cordobés, que señaló como clave de una buena temporada el rendimiento en casa: "Si conseguimos solidez defensiva y seguir haciendo un fortín de Pumarín habremos dado un paso extraordinario".

Poch, técnico de 59 años que lleva dos campañas sin ejercer desde que fue ayudante en el Joventut, resaltó varias veces sus ganas de volver a entrenar, "el club no pudo encontrar un entrenador con más ganas", y aseguró que tiene un perfil que encaja perfectamente con la filosofía y las necesidades del OCB, incluido el hecho de tener que arriesgar en el fichaje de jugadores por los escasos recursos disponibles. ·"Creo que soy un buen inventor, hubo varios rookies que nadie fichaba y que debutaron conmigo", apuntó Poch, que puso como ejemplo a Joe Ingles en su etapa en el Granada.

El nuevo entrenador del OCB, que lleva "24 horas de trabajo muy intensas, de reunión en reunión", puso también énfasis en que viene a ayudar al club a crecer estructuralmente, y no solo a dirigir a la primera plantilla: "Si no se mejora la estructura no se va a conseguir eso que todo pensamos, que ahora mismo es solo eso, un sueño".