Así es la campaña de abonados del Tuilla: Eduardo Antuña mira al cielo

“La idea surgió en un bar hablando con la gente del club”, confiesa Eduardo Antuña, reconocido actor, nacido en Tuilla, que protagoniza la nueva campaña de abonados del club langreano en redes sociales. El vídeo, que ha tenido un gran impacto, cuenta las desgracias que se están viviendo en la actualidad y pide a Dios una solución para tantos problemas. La solución divina no podía ser otra: hacerse socio del equipo arlequinado.

“Mientras tomábamos algo pasó una señora echando pestes sobre la vida, que si la guerra en Ucrania, que si el coronavirus, la inflación… Al escucharla se me iluminó la bombilla y decidimos darle forma”, cuenta Antuña, el encargado tanto de idear como de hacer realidad el vídeo. “La clave era contrastar toda la parte mala con la alegría de hacerse socio del Tuilla”, admite el intérprete.

“Este ya es nuestro cuarto año haciendo algo diferente. Antes hacíamos lo típico, una publicación en redes sociales y poco más, pero queríamos algo más. Hablamos con Eduardo, que es una referencia, y empezamos a trabajar”, explica Jorge Marrón, uno de los directivos del conjunto tuillense. Como explican los responsables, podrían hacer un vídeo más profesional, pero no reflejaría la idiosincrasia del club, por lo que han optado por hacerlo de manera más casera. “Aquí no cobra nadie. Al ser el equipo del pueblo la gente está dispuesta a ayudar. La edición queda un poquito “cutre”, pero es algo intencionado. El chico que nos hizo el plano con el dron tiene un estudio, ArteNalon, y nos hizo el favor, para la voz en off y el rever nos ayudó una amiga llamada Anita White… Todo está hecho por gente que quiere colaborar”, indica Antuña. Para muestra de esta humildad hay una anécdota. En principio tenían planeado utilizar una caricatura de Dios al final del vídeo, pero al ver que estaba sujeta a derechos de autor rechazaron esa posibilidad.

Los resultados de este trabajo se ven en la repercusión en redes sociales. “Aunque Tuilla es un pueblo pequeño hubo una época que tuvo cerca de diez mil habitantes. A la gente de aquí que ahora está fuera le gusta mucho ver este tipo de contenido, y a nosotros nos sirve porque nos da más visibilidad. Además, al aparecer un rostro conocido como el de Eduardo al final acaba llegando a más gente”, señala Marrón. El club tiene pensado repetir este formato de campaña y Eduardo Antuña avisa: “ya tengo la próxima idea”.