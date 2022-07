Así es el nuevo técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto

Las primeras horas de Trifón Poch en Asturias son frenéticas. El nuevo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, firmado por un año, va de reunión en reunión, tratando al mismo tiempo de asimilar por completo la realidad del club y de iniciar la planificación. También aprovechó para realizar su presentación oficial. Poch remarca cada vez que tiene ocasión la ilusión que tiene tras dos años sin entrenar y el convencimiento de que su perfil encaja a la perfección con las necesidades y las características de la entidad azul. Héctor Galán, director general del OCB, fue el encargado de presentar al nuevo entrenador en la sede de Caja Rural: "Estamos muy contentos e ilusionados de empezar este proyecto con él después de semanas de mucha incertidumbre, que yo diría que han salido muy bien".

Carga emotiva por volver a Asturias. "He hecho un camino parecido al que hice hace 35 años, llegando desde Barcelona al aeropuerto de Asturias para que me vinieran a buscar unos señores asturianos que no conocía. Entonces entre ellos estaba el gran Emilio de Diego, al que me gustaría recordar. Esta vez en la Y me desvié hacia la derecha. Estoy con la misma carga de ilusión, aunque por suerte para el club con mucha más capacidad y experiencia".

Conexión inmediata entre técnico y club. "Conocía al presidente de hace muchos años, y él tenía en la cabeza esa idea desde hacía tiempo. Con Héctor me vi en el palco de la Final Four y creo que hubo una conexión inmediata. Hay clubes que han pensado, equivocadamente, que no estaba preparado para la ACB, y otros que, curiosa y lastimosamente también, pensaban "¿cómo va a venir Trifón aquí?". Yo entreno baloncesto, me gusta entrenar en diferentes entornos y situaciones".

Una LEB Oro cada vez más competitiva. "Cada vez hay más equipos que tienen capacidad para estar en el mercado en un nivel superior, cosa que nosotros no parece que vayamos a cumplir. Va a ser más dura y exigente".

Fichar "inventos". "Claramente tendremos que recurrir a inventos, no podemos ofrecer cien mil dólares a un jugador, sino que con ese dinero tendremos que fichar a cinco o seis. Hay que inventar, y yo me he tenido que mover siempre en equipos de nivel medio o bajo, creo que soy un buen inventor. Es otro motivo de encaje en un club como el OCB. Conmigo debutaron rookies, americanos que nadie fichaba... Joe Ingles, Danya Abrams, Tyrone Ellis... son algunos ejemplos. Habrá alguna incorporación en el staff que nos va a ayudar mucho en ese sentido".

Lo primero, amarrar la permanencia; el ascenso, un sueño lejano. "Es complicado hablar de objetivos ahora mismo, tenemos solo cuatro jugadores. El planteamiento del club es que lo primero que tenemos que hacer es asegurar la permanencia. Viendo los recursos delclub, no se pueden tener mejores resultados que los que se han tenido aquí. El ascenso es un sueño, solo eso, porque no tenemos ni el apoyo que la estructura necesita, ni la estructura en sí misma, ni las instalaciones. Vengo a la trinchera a muerte, a pelearme con los árbitros, los rivales, el scouting, pero intentaré aportar mi experiencia e involucrarme en todos los aspectos del club para transmitir un mensaje de que hay que implicarse y remangarse más".

Las claves: empezar fuerte, ser sólidos defensivamente y ganar en casa. "Necesitamos estar a tope desde el primer día, no vamos a ser un equipo que pueda pensar en estar en el punto óptimo de forma en febrero o en los playoffs. Hay que continuar la leyenda del fortín, palabra que tiene las mismas letras que Trifón. Como licenciado en Literatura Española, descubrí ese anagrama. Tenemos que ser fuertes en nuestro pabellón y que el equipo sea sólido defensivamente.

El OCB dejará de disfrutar de Hervé Kabasele y a cambio lo sufrirá como rival. El Real Valladolid confirmó ayer el fichaje del pivot congoleño, que dejó huella en Asturias por su capacidad atlética en la pista y su bonhomía fuera de ella. "Estoy contento de ser parte de esta familia, de la familia del Real Valladolid Baloncesto. Esperamos que esta temporada sea muy bonita para disfrutarla", dijo el jugador.

El Estudiantes confirmó ayer que su nuevo entrenador es Javi Rodríguez, que dirigió al Oviedo Baloncesto en LEB Oro entre 2018 y 2020 y que la última campaña fue ayudante de Álex Mumbrú en el Bilbao Basket de Liga Endesa. Ante sí, el entrenador gallego tiene un reto enorme: devolver al Estudiantes a la máxima categoría tras el frustrado intento de la pasada temporada.