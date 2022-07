Nacho Huerta: "Ascender con el Base es un sentimiento insuperable"

Hablar del Unión Financiera Base Oviedo es hablar de Nacho Huerta (Oviedo, 32 años). El veterano extremo ovetense, artífice del gol decisivo para ascender contra el Helvetia Anaitasuna, afronta su sexta temporada en el Base tras renovar por una temporada más. Cumplirá así un viejo sueño: jugar en División de Honor Plata con el equipo de su vida.

–¿Sigue en las nubes tras anotar el tanto del ascenso contra el Helvetia?

–A cualquiera le gusta meter un gol así, pero me da un poco igual. El objetivo era subir, y sigo muy contento por lo que conseguimos. Ya el año pasado lo rozamos, así que en cierta parte nos hemos quitado un peso de encima. Es un premio para toda la afición.

–¿De quién se acordó cuando marcó ese gol?

–De mi padre. Tenía ya el año anterior preparada una camiseta dedicada a él por si ascendíamos, así que aproveché y me la puse este año (risas). También me acordé de mi familia, que me acompaña todos los días, y de mucha más gente. Es un triunfo de todos.

–¿Qué supone para un ovetense como usted conseguir un ascenso tan perseguido con el equipo de su tierra?

–Todos los éxitos deportivos tienen lo suyo, pero jamás he sentido un logro como este. Primero por la edad (33 años), por estar en mi casa, en el sitio en el que me crié… Para mí es un sentimiento insuperable, no habrá nada tan especial en mi carrera como este ascenso.

–La temporada pasada fue el máximo goleador del Unión Base Financiera, con 144 tantos. ¿Se ve repitiendo cifras en División de Honor Plata?

–Es difícil. Son cifras elevadas, pero tengo la suerte de lanzar los penaltis, cosa que me da más oportunidades de marcar. Los números no me obsesionan, cada vez menos: nos repartiremos muchos minutos entre los distintos extremos del equipo, como siempre, y deseo que los goles estén muy repartidos porque significaría que somos un equipo fuerte.

–¿Cómo espera que se desarrolle el proceso de adaptación a una nueva categoría?

–Será duro. La pretemporada será exigente. Cambiar de categoría se nota mucho tanto a nivel técnico como sobre todo físico, donde el salto es muy pronunciado a nivel de fuerza y resistencia. Tendremos que estar muy concentrados durante toda la temporada; no va a ser un camino de rosas como en Primera Nacional, pero si tenemos las ideas claras y sabemos levantarnos cuando toque, podremos ser ambiciosos.

–Usted ya estuvo en División de Honor Plata con el Gijón Jovellanos, junto a su actual compañero Raúl Blanco. ¿Qué recuerda de aquella etapa?

–Guardo cariño a todas las etapas. Fueron cuatro años inolvidables en Gijón: primero nos quedamos en el play-off a las puertas de subir, luego ascendimos a Liga Asobal (primera división) siendo casi todos asturianos. Fue un subidón. De Raúl (Blanco) me acuerdo mucho, le escribí en cuanto firmó (por el Base). Creo que es un gran fichaje, con buen historial tanto a nivel de equipos como de goles.

–La suya es la octava renovación, mientras que los únicos fichajes por el momento son Emiliano Franceschetti (pivote procedente del Junior Fasano) y el mencionado Raúl Blanco. ¿Qué espera de lo que queda de mercado?

–Este marrón no me toca a comérmelo mí (risas). Espero que tengamos una plantilla lo más competitiva posible, pero sin tirar la casa por la ventana; eso es fundamental para tener un proyecto serio a medio y largo plazo. Aunque, con lo que ha costado subir, ¡como para no tener un equipo competitivo!… Me consta que se está intentando construir el mejor equipo posible.

–Hasta el ascenso del Base, el balonmano asturiano no acumuló apenas alegrías en los últimos años. ¿Espera que un Oviedo en la segunda categoría impulse su deporte en la región?

–¡Ojalá! Espero que la campaña de abonados sea un éxito, y que Vallobín vuelva a ser lo que fue hace muchos años, cuando todos estábamos ilusionados con el Naranco. Al ser el nuestro un deporte minoritario, con pocas ayudas y recursos, el apoyo de la afición es vital.

–En 2017, tras cuatro temporadas consecutivas en Liga Asobal, bajó dos peldaños para jugar en el Oviedo. ¿Qué motivó su decisión?

–A decir verdad, el primer sorprendido cuando fiché por el León fui yo. Por aquel entonces estaba centrado en mis oposiciones a maestro, pero surgió esta oportunidad y no la podía dejar escapar. Firmé por dos años, sabiendo que después volvería: nunca me gustó salir de casa. Me tomé mi etapa en León como un disfrute, sabiendo que mi destino era Oviedo. Fue una decisión acertada, cada vez estoy más contento aquí.

–Con 32 años, ¿ya piensa en la retirada?

–Sí, lógicamente. Voy año a año, mientras esté bien y conserve la ilusión quiero seguir, pero es cierto que no solo pesa la edad sino también las circunstancias personales. No estaré muchos años más, pero no sé exactamente cuánto me queda.

–¿Seguirá vinculado al balonmano tras colgar las botas?

–No me veo en la directiva del Base, pero si se me necesita estaré siempre encantado de echar una mano al club.