Iyana Martín, en una nube tras ganar la plata: "No tengo palabras"

Iyana Martín (Oviedo, 2006) es la más firme promesa del baloncesto asturiano y todavía está en una nube después de quedar subcampeona del Mundo sub-17 ante la todopoderosa Estados Unidos en Debrecen, Hungría. Martín, formada en el Alimerka Oviedo Baloncesto, dio un recital en la final:14 puntos, 8 asistencias, 3 recuperaciones y 10 créditos. Fue la máxima anotadora del combinado nacional y su actuación no pasó desapercibida para el público que la siguió. Ella intenta definir lo que sintió.

"No tengo palabras para explicar esta experiencia, nunca había vivido una cosa así. Había estado con un ‘challenge’ con la selección, pero el hecho de competir en una Copa del Mundo y a un nivel tan alto es una oportunidad maravillosa", explica Martín a LA NUEVA ESPAÑA. La asturiana juega en el Siglo XXI barcelonés, la que es la cantera más prolífica nacional, con una beca sufragada en parte por la Federación Española. "La Copa del Mundo me ha hecho mejorar como persona y como deportista, al final estoy compitiendo contra lo mejor del mundo y es un nivel de exigencia monumental: eso no lo da una Liga de tu club, ni de nada. Estas experiencias son únicas y haberlo vivido es fascinante", asegura. Para Martín, la más destacada en la final ante Estados Unidos, ha sido una prueba de vida: "Hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado: al final, todo no cuenta. Lo que cuenta es apartarlo todo y dejarlo en equipo, el equipo compite mejor cuando dejamos nuestras diferencias y nos unimos todas a una. Hemos conseguido algo muy grande, ser segundas lo es y no lo hubiésemos conseguido sin todo el trabajo que hay detrás", recalcó.

La baloncestista, de vacaciones estos días en Asturias después de la experiencia internacional, agradece a sus compañeras el trato. "Yo tenía un año más que el resto y me acogieron perfectamente, haciéndome sentir cómoda. Esa comodidad ha sido básica para poder competir a estos niveles".