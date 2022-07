Iyana Martín, una estrella en ciernes con los pies en el suelo

«No tengo palabras, fue una experiencia súper guay». Así define Iyana Martín su paso, representando a España, por el Mundial sub-17, competición en la que consiguió alzarse con la plata siendo la líder de la selección y nombrada parte del quinteto ideal del torneo. A esto hay que sumar sus 13 puntos y 6 asistencias de media, lo que le llevó a promediar un 13 de valoración. Lo mejor de todo es que Iyana era una de las jugadoras más jóvenes, ya que es del año 2006. Ahora está de vacaciones en Oviedo, su ciudad natal, aunque por poco tiempo. «Mis vacaciones son de 3 días. Del 24 al 31 tengo un torneo en Eslovaquia con la selección de mi categoría, la sub-16. Tenemos que preparar el Eurobasket que se celebra en Portugal en agosto», cuenta la jugadora ovetense.

«Estoy muy orgullosa de nuestro torneo y de la final. Empezamos perdiendo el partido, pero no dejamos que se escapasen en ningún momento. Estados Unidos era un equipo súper difícil, desde un principio se notaba que eran las favoritas», explica Martín sobre el encuentro donde se hicieron con la plata mundial y en el que la ovetense fue la mejor de las suyas, aportando 14 puntos. Medios de prestigio como la revista «Gigantes» alabaron su actuación, comparándola con alguna de las grandes jugadoras de la selección. «Agradezco ese tipo de comentarios, son muy importantes, pero son parte del pasado. Hay que seguir con los pies en el suelo», dice Iyana con una madurez sorprendente para su edad. Aunque era la pequeña del grupo, la asturiana no tuvo problemas de adaptación. «Me han acogido muy bien, tanto rivales como compañeras. Con mi equipo estuve muy a gusto. Las demás ya habían visto cómo juego porque había coincidido con ellas en más torneos, por lo que no hubo problemas», afirma.

Esta ha sido su segunda temporada jugando en el Siglo XXI, equipo al que recaló tras su paso por el Alimerka Oviedo Baloncesto y que es una de las mejores canteras del baloncesto nacional. «Este año ha ido súper bien, el Siglo XXI es un club que me ha hecho crecer un montón, te encuentras con gente muy buena», comenta Martín. Para ella la principal diferencia respecto a sus años en Oviedo está «en que te ponen los pies en el suelo». «Al Siglo XXI llegan jugadoras que son las estrellas de sus equipos, por eso te viene bien para saber cuál es en realidad tu nivel», confiesa la base.

El Siglo XXI no es el típico club deportivo que solo aspira al éxito deportivo. La parte académica es muy importante, parcela donde Iyana también se desenvuelve a las mil maravillas. Aunque de primeras parece complicado compaginar el deporte de élite y los estudios, la asturiana consigue brillar en ambos campos. «La clave está en hacer un poco todos los días. El colegio donde estoy te ayuda mucho. Está focalizado para el deportista, así que te ayudan con los horarios. Por ejemplo, si un examen te coincide con un torneo te lo mueven sin problema. Soy muy organizada y eso me ayuda». El Siglo XXI tiene su sede en Cataluña, por lo que Iyana Martín tiene que manejarse con el catalán. «Este año he aprendido bastante; por suerte, mi compañera de este año en la residencia es catalana y me ha ayudado para ir mejorando», confiesa.

A nivel deportivo su año tuvo una de cal y una de arena. «Empezamos bastante mal. En la primera vuelta solo ganamos un partido, por lo que tuvimos que ponernos a trabajar a tope». Su liga se divide en dos vueltas y en la segunda demostraron cuál es su verdadero nivel, terminando segundas. «El trabajo dio sus frutos y pudimos dar mucha mejor imagen. Estuvo muy bien, la verdad», indica la jugadora, que ya tiene en su cabeza la temporada que viene. Además, su paso por el Siglo XXI le está haciendo evolucionar más como persona. «En Oviedo estaba todo aquí: mi familia, mis amigos… Allí estoy más sola y me las tengo que arreglar. También puedo entrenar mucho más que aquí, hay más horas de concentración», relata

Iyana es una de las grandes promesas del baloncesto español, lo que le obliga a ir pensando en su futuro. Aunque antes tenía en mente, como uno de sus sueños, ir a una universidad en Estados Unidos y seguir progresando allí como jugadora, ahora se muestra con más dudas. «Ir a Estados Unidos es como un sueño que tengo. Últimamente lo he estado pensando mucho y no sé ir si me sale la oportunidad. Sería una experiencia muy guay, pero igual me surge algo en España y aquí está todo mucho más cerca», reconoce la ovetense, consciente de que debe «vivir el presente, meter todo lo pasado en la mochila, seguir trabajando con humildad y afrontar todo lo que toque».