Los jóvenes valores del motor asturiano: Una promesa en lo más alto

Carlos Sainz no es el único que este año se ha estrenado en lo más alto de un podio. A cientos de kilómetros del circuito de Silverstone, lugar donde el piloto madrileño hizo historia, en la tercera cita del Campeonato de España de karting en la categoría Academy, Alba Cuevas, piloto de ocho años nacida en Noreña, compartía la misma sensación que el madrileño, en su caso por partida doble. La asturiana se hizo con la victoria en las dos carreras disputadas en Campillos, Málaga, logrando además la vuelta rápida en ambas pruebas. "Me gustó mucho verme en lo más alto del podio, estaba muy emocionada. Después de varios problemas con el kart ya me tocaba estar ahí arriba", confiesa Cuevas.

Alba empezó en el mundo del automovilismo por culpa de su prima. "Un día me llevaron a verla entrenar y me gustó lo que hacía. Mi padre me compró un kart y empecé a entrenar", cuenta la noreñense, que como gran parte de la cantera del motor asturiano tiene como referente a Fernando Alonso. A pesar de su juventud ya trabaja para prepararse. "Suelo ver carreras en casa y grabaciones de mis actuaciones con una "GoPro". Además, voy a entrenar a los circuitos para estar a punto”, comenta Cuevas. A todo este afán por la competición hay que sumarle los estudios, ya que la asturiana aún está cursando Primaria. "De momento estudiar no me quita mucho tiempo. Por ahora estoy sacando buenas notas y espero que siga así", explica la de Noreña. Su fin de semana en Málaga se podría decir que fue el soñado para un piloto. El sábado, Cuevas arrancó certificando la "pole position", lo que le permitió salir desde el primer puesto en las dos sesiones de clasificación que se disputaban el mismo día. En las mangas clasificatorias la noreñense certificó sus buenas sensaciones, sumando los puntos necesarios para que el domingo pudiese salir liderando la parrilla. Esos días le sirvieron a Alba Cuevas para recuperar el buen sabor de boca, ya que en las dos carreras anteriores, disputadas en el circuito de Motorland, Aragón, y en Chiva, Valencia, la mala suerte hizo acto de presencia. En la primera cita la asturiana sufrió problemas con el motor, hubo de cambiarlo y fue sancionada con cinco puestos, aunque finalmente subió hasta la tercera plaza. En tierras valencianas fue peor: tras sumar un cuarto puesto en la segunda pasada el motor dijo basta, haciendo que cayera hasta el fondo de la clasificación. "Esta victoria fue bastante justa en mi opinión, llevaba unas carreras que iba muy mal el kart y merecía una alegría", confiesa Cuevas. Ahora todo está en juego en la última cita del calendario. La noreñense va tercera en la general, a un punto del segundo y acercándose al primero, que está a 16 puntos. Todo pasa por Zuera, Zaragoza, el 25 de septiembre. "Espero ganarla, hacerlo mejor o tan bien como última carrera. Si no gano o el kart no va bien espero poder divertirme y aprender para la próxima", augura la joven piloto.