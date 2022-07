Merayo: «Del Marino siempre escuché buenas palabras»

«Vengo con una ilusión tremenda, con ganas de aportar y de poder ayudar al equipo, proporcionándole cualquier cosa que necesite». Estas fueron las primeras palabras de Álvaro Merayo (Oviedo, 1 de enero de 2001) como nuevo jugador del Marino de Luanco. Procedente del Oviedo B, con el que logró el ascenso a Segunda RFEF el curso que terminó hace unas semanas, el central de 21 años forma parte de los ocho fichajes que han realizado los de Luanco de cara a la próxima temporada. Merayo tiene claro a lo llega al Marino: «A demostrar y a disfrutar de esta nueva categoría». Y añade: «Del Marino siempre escuché muy buenas palabras. Es un club histórico, algo que también me ayudó a tomar la decisión. Me siento muy orgulloso de pertenecer a este gran club».

Será la primera vez que el central juegue en Segunda RFEF. Pero el reto no hace que le tiemblen las piernas: «Quiero demostrar que estoy preparado para jugar en la categoría. Llevo mucho tiempo trabajando para esto. Espero disfrutar en el campo y rendir al máximo». Y sentenció: «Tenía ofertas de fuera, pero es una oportunidad. Estoy cerca de casa, me siento cómodo, me han transmitido desde siempre mucho apoyo. Y el entrenador me parece el correcto para mi desarrollo, así como el club».