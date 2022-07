El sudafricano Oscar Chalupsky será de la partida en la venidera edición del Descenso Internacional del Sella, a disputar el próximo 6 de agosto, aunque en esta oportunidad en la novedosa especialidad de surfski o kayak de mar, donde el ganador de la prueba se llevará la embarcación Nelo 510 que tripule. Sin lugar a dudas, será una de las grandes novedades del Sella-2022 después de la larga pandemia del covid-19 que obligó a la suspensión de la Fiesta de las Piraguas de Asturias en los años 2020 y 2021.

Chalupsky (1963), ganó el Descenso Internacional del Sella en 1986, en K-2, con su hermano Herman, y ambos quedaron segundos en 1987 tras los asturianos Ton Soto y Falu Hernanz (Sirio). Además, fue capitán del equipo de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Barcelona-92, donde compitió en el evento K-4 1.000 metros. También es 12 veces campeón del mundo de surfski: su última victoria (2012) se produjo a la edad de 49 años, 29 años después de su primera victoria.

El veterano y laureado palista sudafricano acaba de sacar a la venta un libro sobre la enfermedad que padece, escrito por Graham Spence. “Un porcentaje de mis regalías irán a luchar contra el cáncer con @campaign4cancer. Espero que este libro inspire y motive a las personas que luchan con la vida”, dice Oscar Chalupsky, todo un enamorado del Descenso Internacional del Sella, prueba a la que sigue siendo fiel.

“Si alguien puede vencer al mieloma múltiple, una de las cepas más mortales de la enfermedad más letal del mundo, es Oscar. En el momento de escribir, ha desafiado valientemente la medicina moderna, no sólo viviendo una vida plena y vigorosa, sino haciéndolo con unas agallas y un optimismo que muchos de nosotros consideraríamos locos”, explica en el prólogo Spence. “El diagnóstico inicial del fin del mundo fue que le quedaban tal vez seis meses de vida, y - aún más alarmante - probablemente el cáncer habría estado comiendo en su columna vertebral dos años antes. Por lo tanto, en el momento de escribir el presente, se ha burlado de la Parca durante casi cinco años. Como dice, está ‘aguantando’ hasta que se encuentre una cura”, añade.

“La idea de Oscar de "aguantar" es simple. No hay retroceso. Sin rendirse. Todavía está por ahí remando océanos, ciclismo, nadando, jugando al golf, manteniéndose en forma. Todavía vive el estilo de vida de verano sin fin, y debe ser uno de los guerreros de cáncer más antiguos que todavía lo hace. Su alegría innata e irreprimible, su inconquistable voluntad y puro apetito por la vida siguen siendo tan indomables como siempre”, explica Graham.

“Oscar está donando una parte de sus regalías de este libro a Campaigning for Cancer, o C4C, ya que la abrumadora mayoría de los luchadores contra el cáncer en África no son ricos. Es un hecho triste que sin medicamentos costosos, la esperanza de vida es corta, aguda y dolorosa. Para aquellos en este continente incapaces de recibir tratamiento - incapaces siquiera de hacer oír sus voces - no hay aliado más poderoso que Oscar Chalupsky”, explica el autor del manuscrito.

“Espero que este libro sobre un personaje verdaderamente más grande que la vida, que pueda reírse ante la adversidad y el triunfo, también sea una inspiración para otros”, finaliza su prólogo, rubricado en junio del presente año 2022, Graham Spence.