Una campeona de mucho recorrido

La atleta del Grupo Covadonga Pilar Rivaya logró la única medalla de oro para la representación asturiana en el Campeonato de España sub-16 de atletismo que se celebró en la pista Yago Lamela de Avilés. La pupila de José Arconada ha tenido, en palabras del entrenador, "una gran progresión".

"Hago atletismo desde hace ocho años y los comienzos fueron por pura casualidad. Un día estaba con mi madre jugando y saltando en la recta de atletismo que hay en el Grupo y me dijo si quería probar a hacer atletismo, lo hice y me gustó, y desde entonces lo practico", recuerda Pilar, un tanto nerviosa por la repercusión de su título nacional. Arconada recuerda que "llevaba en los cursillo de atletismo del club tres o cuatro años, entrenando tres días a las semana, pero desde el año pasado ya pasó al equipo y hace una sesión semanal más".

Desde un principio a Pilar lo que le gustaban eran las pruebas largas: "hacer carreras de medio fondo fue una decisión mía, es lo que me gusta. Siempre me gustó el cross y correr cosas más largas, las carreras de obstáculos también me gustan", afirma, para añadir: "por el invierno hago cross, es algo que me encanta, correr por el barro me gusta mucho".

La grupista también tomó parte este año en el Campeonato de España de pista cubierta, en el que logró la novena posición en la prueba de 3.000 metros. Pocas semanas más tarde Pilar se hace con el título al aire libre, una mejora de 9 posiciones que para la gijonesa tiene una explicación: "preparé mejor el campeonato de aire libre que el de pista cubierta, lo entrené más tiempo y más fuerte. En junio hice un 3.000 y vi que había mejorado mucho la marca que tenía". No obstante, reconoce que "lo cierto es que no esperaba que saliera tan bien". Fue una carrera corrida a ritmo y en la que Pliar sacó su punta de velocidad y se escapó del resto de participantes a falta de 300 metros para la meta.

"Ahora toca descansar porque la temporada ya acabó. No sé si iré, pero en octubre hay un Campeonato de España por federaciones y me haría mucha ilusión. Ahora estamos a la espera del nuevo calendario de competiciones", señala la grupista, quien también guarda un grato recuerdo de su participación en el Campeonato de España de cross por comunidades: "acabé el puesto 21 y no recuerdo muy bien pero Asturias acabamos cuartas o quintas en la general y yo me lo pasé muy bien".