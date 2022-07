El Avilés sonríe de punta a punta

Anticipación y celeridad son las palabras que mejor podrían definir este mercado de fichajes para el Real Avilés. Precisamente, la apertura de novedades fue protagonizada por uno de los presentados ayer, Javi Fontán (Vilagarcía de Arousa, 2000), algo que ocurría en fecha tan prematura como el 27 de mayo. Desde entonces, en un apretadísimo tramo de 54 días, se gestionaron hasta 15 nuevas contrataciones, más la repesca de Diego Delgado, cedido en el Llanera.

Javi Fontán, lateral derecho, se enfrenta a la reválida de sortear la veteranía de Nacho López. "Vengo a trabajar para ganarme el puesto", afirmó con visible cojera por las secuelas de las primeras sesiones.

Javi es miembro de familia muy futbolera y, al igual que su hermano gemelo –José acaba de ser cedido por el Celta al Go Ahead Eagles neerlandés–, afronta su primera salida de Galicia, pero "estoy como en casa, encantado con la ciudad, el estadio, el equipo… Tampoco he notado un cambio tan brusco respecto a mi tierra". Su padre, homónimo, que también fue zaguero del Arosa, pisó como visitante el Suárez Puerta en la temporada del ascenso realavilesino a 2ª División. En cuanto a los objetivos, el arousano no quiere ver "más allá del próximo entrenamiento. Hay que hacer una buena pretemporada y ya habrá tiempo de pensar en lo que ha de venir".

El segundo jugador presentado ayer responde al nombre de Vinicius Amorím (Vitoria, Brasil, 1996), liviano extremo que viene de hacerse un nombre en el fútbol balear. Con marcado acento brasileño, pese a que más de la mitad de su vida ha transcurrido entre Inglaterra y España, el capixaba mezclaba en sus primeras palabras dosis de timidez y sentido del humor: "No soy muy hablador, pero puedo decir que, menos de portero, me amoldo a todo (risas)".

Bromas aparte, las predilecciones de Vinicius transitan por el flanco izquierdo del ataque y tanto el director deportivo como el entrenador tienen depositadas grandes esperanzas en su velocidad y desborde: "Valoré mucho la llamada de ambos. Espero aprovechar al máximo las oportunidades", apuntó.