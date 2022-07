El Belenos Rugby Club ya conoce el calendario de la que será su primera experiencia en División de Honor. El equipo avilesino viajará hasta Valencia para enfrentarse al CP Les Abelles. En la segunda fecha del campeonato, los asturianos también se desplazarán fuera del Principado, en concreto hasta Valladolid, para rendir visita al CR El Salvador. No será hasta la tercera jornada, nada más y nada menos que contra el actual campeón, la UE Santboiana, cuando el Belenos se estrene ante su público. El duelo lo acogerá el estadio Yago Lamela, nueva casa del conjunto avilesino al no estar su habitual recinto, el Muro de Zaro, homologado para acoger partidos de la máxima categoría. En el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, también celebrado durante el día de ayer, el Belenos quedó encuadrado en el grupo 3 con el Barça Rugbi y el CR La Vila alicantino. Felipe Blanco, presidente del Belenos, no es ajeno a las dificultades que entraña el cambio de categoría: "Tenemos para empezar un calendario muy complejo, con viajes muy difíciles y un debut en casa contra el campeón, la Santboiana". Para afrontar con garantías la temporada entrante, Blanco afirmar hallarse "buscando recursos económicos" que permitan acabar de apuntalar una plantilla que están confeccionando "poco a poco". El objetivo, según el presidente, es "competir al máximo, sabiendo que nos enfrentamos a los mejores". El club confía en arrastrar aún más masa social que en la temporada pasada, informa J. Sámano.