Los Avendaño se dan el relevo en Luanco

El relevo ya es un hecho. Juan Bautista Avendaño, leyenda del tenis asturiano y ganador nueve veces del Tenis Playa, le ha pasado el testigo a su hijo Miguel, que con solo 17 años debutó el martes en la arena de La Ribera. Perdió ante Tommy Robredo (6-4 y 6-3 en una hora y 9 minutos), pero dejó detalles de gran promesa, especialmente en el segundo set, y se llevó los mayores aplausos de la grada.

"Fue un placer debutar aquí, sé lo que representa este torneo para mi padre, para este pueblo, y aunque no haya nacido aquí yo me considero de aquí. Estoy orgulloso de haber jugado ante mi familia, amigos y conocidos, que me apoyaron en todo momento", señaló el joven Avendaño. Para su padre, "es un gran orgullo para mí y para la familia que Miguel pueda jugar donde yo comencé de pequeño".

También desde pequeño ha mamado el tenis playa el pequeño de los Avendaño. Miguel recuerda haber conocido a los jugadores cuando tenía 7 u 8 años, "de los que más me acuerdo es de Ferrer y Almagro", y tiene frescos momentos propios de la niñez: "Atendía poco al juego, mis amigos y yo nos dedicábamos a corretear por la playa y disfrutábamos muchísimo, por eso estoy muy contento de que se vuelva a celebrar".

La experiencia fue gratificante para el jugador, para su familia y para los aficionados. "Vino aquí para divertirse, pero también para ser profesional dentro de la pista porque es lo que el público esperaba de él", señala Juan Bautista Avendaño. Su hijo llegó a romper el servicio de Robredo en el segundo set y a exhibir un poderoso revés paralelo, aunque luego el veterano se tomara la revancha rápidamente.

Avendaño padre está especialmente contento de que se haya vuelto a celebrar el torneo: "Es algo que deseaba mucha gente de Luanco y los que vienen a pasar el verano, es un homenaje muy merecido a Manuel Galé, posiblemente la persona que más ha influido en el tenis asturiano en los últimos años. Quitando los dos años de la pandemia, nunca se debió parar, es parte del verano luanquín".