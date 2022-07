Así es Sol, la gimnasta asturiana que brilla en Argentina

Aunque suena extraño, Asturias aportó su granito de arena en el Campeonato Panamericano de Gimnasia disputado hace unos días en Río de Janeiro. Allí estuvo, representando a Argentina, Sol Martínez Fainberg, gimnasta nacida en La Fresneda (Siero) hace 20 años y residente en León, que se fue de la cita con tres medallas al cuello, dos de plata y una de bronce. Ahora, ya de vuelta en España, trabaja para su próximo gran objetivo: participar en los Juegos Olímpicos de París.

"Empecé en la gimnasia con 4 años en el colegio, como una actividad extraescolar más. Pronto me di cuenta de que me gustaba muchísimo y de que quería competir. Por eso me apunté a un club en Oviedo y con 8 años ya tuve mis primeras competiciones amistosas", recuerda Fainberg sobre sus inicios. El porqué de representar a Argentina en vez de a España tiene una explicación muy simple, como ella misma cuenta: "Tengo doble nacionalidad gracias a padres".

"Mi madrina me dijo que me presentase a unos controles de la selección argentina, para ver si me elegían. Hice un control y quedé primera, por lo que decidí quedarme. En la gimnasia Argentina hay menos nivel que en España, por lo que decidí aprovechar la oportunidad", explica, y aunque ahora podría optar por vestir la equipación española no va a cambiar la albiceleste porque "dentro de la competición se ve como un gesto muy feo".

Aunque Sol Martínez dio sus primeros pasos dentro de la gimnasia en Asturias, ahora está viviendo en León como parte de su proceso para ser una deportista de élite. "Me mudé aquí por el nivel competitivo. Yo necesitaba muchas horas de entrenamiento para poder competir al más alto nivel y la entrenadora que tenía en Asturias no se lo podía permitir porque tenía otras tareas además de ser mi preparadora. Aquí, en el Club Ritmo, lo dejan todo por la gimnasia, tienen una estructura mucho más profesional", afirma.

Sol Martínez llegó hace poco de su aventura en el Campeonato Panamericano, donde ha sido una de las gimnastas que más éxitos ha cosechado. "Para mí es de las competiciones más importantes. Las Copas del Mundo las usaba para dejar una buena imagen, pero los Panamericanos es donde puedo luchar por medallas. Llegaba preparada al cien por cien. Había dedicado muchísimas horas para dar lo mejor de mí, estaba en gran estado físico y mental".

Todo ese esfuerzo acabó viendo su recompensa, ya que con Argentina participó en cuatro finales, donde consiguió dos medallas de plata y una de bronce. A pesar de estos éxitos, Fainberg aspiraba a más. "Este año tocaba el oro. Creo que en cinta podría haberme llevado el oro, pero en la gimnasia hay mucha política y acabó ganando la gimnasta brasileña, que jugaba en casa. No sé si se lo merecía o no, pero yo me quedé con las ganas porque al ser mi última final del torneo lo di todo", confiesa.

Lo más importante de este tipo de logros es que poco a poco puede ir ganándose el respeto del jurado, aunque es un proceso lento. "Al final son los que puntúan. Soy la primera latinoamericana en un podio mundial y pensaba que iba a tener más influencia, se me respetó en algunos aparatos, pero no como me hubiese esperado. Es un trabajo de muchos años, queda mucho hasta 2024, por lo que poco a poco quiero que mi nombre sea respetado", asegura.

El trabajo hasta llegar a colgarse metales al cuello es inmenso. "Durante la temporada trabajó siete horas diarias de media. Ahora que acabo de llegar de los Panamericanos he estado tres horas por la mañana y otras dos por la tarde, pero es porque fue el día posterior a llegar a España. El entrenamiento lo dividimos en dos partes. Por la mañana hacemos ballet, ya que ayuda mucho a la hora de hacer giros y de ser más flexible y pasamos con música los ejercicios completos de competición, para hacer pruebas, y por la tarde nos dedicamos a la preparación física".

Parece complicado compaginar todo ese trabajo con la vida normal de un estudiante universitario, pero a las siete horas de trabajo deportivo hay que sumar que está estudiando Magisterio. "Todo es cuestión de organizarse. Es cierto que al ser deportista de élite tengo facilidades a la hora de programar las asignaturas. Los estudios no los descuido, pero mi prioridad es la gimnasia", sentencia Sol después de brillar en Argentina.