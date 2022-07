Elena Lolo, que al final de la pasada temporada anunció que no seguiría en las filas del Telecable Gijón, jugará en el Noisy Le Grand a las órdenes de la que hasta hace poco fuera su compañera en el equipo gijonés Vanesa Daribo, que esta temporada se retira de las canchas para pasar al banquillo. La francesa conoció la decisión de Elena y la llamó para ofrecerle la portería del conjunto parisino. La gijonesa decidió aceptarla. "Es una oportunidad que no se puede desaprovechar", aseguró la portera. "Aprovecho para aprender francés y para vivir fuera porque siempre estuve en casa. Creo que es una oportunidad para crecer y ver cómo me desenvuelvo fuera de mi zona de confort", añadió. Elena se incorporará el próximo 22 de agosto para iniciar la pretemporada con su nuevo equipo. J. J.