La amazona vasca Enara Cid gana el Pequeño Gran Premio en Luanco

El concurso nacional dos estrellas que se está disputando en la Mofosa en Luanco llegó a su ecuador con la victoria en el Pequeño Gran Premio de Enara Cid Rivera. Se corrió bajo el baremo "Grupos con manga ganadora" y en ella participaron 37 binomios que fueron divididos en cuatro grupos, de los que se clasificaba el mejor para la manga ganadora, además de los cuatro mejores tiempos del total de participantes. Enara no fue la más rápida, pero sí la única que no cometió derribo alguno en un recorrido perfecto con "Fair Play de Riverland". Tras ellas otras dos amazonas: Taragh Dyer con "Telemaque D´Ecrepin" y Naroa Marañón sobre "Keva van de Zwaluwehoeve".

La prueba de mayor altura del día, un 1,30 con un baremo "A con cronometro", fue para Alejandro Entrecanales sobre "Banzai Semilly", que estableció un tiempo que nadie pudo batir. Entrecanales fue el único que completó el recorrido en menos de 60 segundos, 59.10. El que más se acercó fue Jaime Fernández con "Fleurus", 60.19, y tercero fue Álvaro Gil sobre "Valeur" en 62.05.

La asturiana Sara García con "Shakir de Olid" se impuso en la de 1,10 de altura, un baremo "Dos fases especial" con 38 participantes. Fue la más rápida de los doce binomios que completaron la segunda fase sin penalizar. Lo hizo en un tiempo de 33.49 segundos, dos menos que la segunda clasificada, la también asturiana Inés García con "Coyote CEM". Tercera fue la gallega Julia Grandal con "Espoir du Chéne". Esta prueba fue un duelo entre jinetes y amazonas asturianos y madrileños cuya presencia en Luanco es considerable.

Estas tres pruebas, las de mayor altura, cerraron una jornada en la que previamente se disputaron otras diez, por lo que los más pequeños tuvieron que madrugar. En la de 0,50 metros el triunfo correspondió a la amazona asturiana Carmen Artime con "Surprise". Fue la mejores entre los dieciséis binomios participantes. Segunda fue otra asturiana, Alejandra Gutiérrez con "Lua" y tercera la andaluza Jimena Trapote sobre "Chop Choy".

En 0,80 metros se impuso otra amazona, la gallega Ainoa Vázquez con "Meiga H3". El podio lo completaron dos asturianas, Nayara Vázquez con "Ira" y Laura Friera montando a "Dieda 7".

En un metro la victoria se quedó en Asturias gracias a la amazona Virginia Ouzande montando a "Wunder D", en un podio completamente regional completado por Pilar Roch con "Jable de Alegranza" y Nerea García con "Letway de Sorribas".

También hubo un par de pruebas para ponis, ambas de 0,80 metros de altura. En ponis "B" solo hubo tres participantes entre los que Daniela Martínez con "Guzur" fue la única que no derribó. Tras ella, Daniela con "Luna XII" y Corina Noval con "Trasgu X". En ponis "C" hubo el doble de participantes y el primer puesto fue para Amelys Varela, de Madrid, montando a "Cuffestown Little Big Time", segunda de nuevo Corina Noval, esta vez con "Ceulan des Sables" y tercera fue otra madrileña, Candela Muñoz montando a "Coffe Cream D’Eponados".

Las dos pruebas reservadas a caballos jóvenes, cuatro y cinco años, volvieron a brillar los mismos binomios que lo hicieron en la primera jornada. Así, entre los de cuatro años el madrileño Luis Franco situó a dos caballos en las dos primeras posiciones "Dallas Anantara" y "Doch Anantara", mientras que en cinco años lo hizo Fernando Sánchez con "Quilbreaker de Sorribas".

La Mofosa cierra hoy el concurso de Luanco con la disputa de las ocho últimas pruebas, dos de ellas para ponis y otras dos para caballos de cuatro y cinco años. El broche final lo pondrá el Gran Premio, el único de los tres días de concurso que se saltará sobre una altura de 1,35.

La siguiente cita para la numerosa afición asturiana será en el Club Hípico Astur con un nacional tres estrellas primero del amplio programa del Gijón Horse Jumping y que dará comienzo el jueves 4 de agosto.