Raúl Entrerríos: "Ser pregonero del Descenso es muy especial, un orgullo como asturiano"

Si Raúl Entrerríos (Gijón, 1981) probase a colgarse todas las medallas que consiguió en sus 20 años como profesional, es probable que le fuese diagnosticada una tortícolis crónica. Emblema de la era dorada del balonmano español, Entrerríos se prepara ahora para un cometido por el que se siente "muy afortunado": dar el pregón en el Descenso del Sella.

–¿Le hace tanta ilusión como ganar un título?

–Son cosas diferentes. Esto es especial y tiene un valor diferente a todo lo que he podido conseguir en mi carrera. Cualquier asturiano sabe de la importancia del Sella. Soy de aquí, conozco bien lo que significa el Descenso y entiendo que es algo que no está al alcance muchos: me siento muy afortunado.

–¿Qué significa para usted ser pregonero?

–Es un orgullo como deportista y asturiano. Es muy especial, y lo acepto con mucha humildad porque es algo aquí muy importante. Estoy deseando que llegue el sábado para dar el pregón y disfrutar de ese momento.

–¿Cómo se enteró de que era el elegido?

–Me llamaron para preguntarme si podría estar aquí en esas fechas. Les dije que sí encantado. Las circunstancias cambian: en otra época, estaría en plena pretemporada, pero ahora tengo más margen. Cuando me lo propusieron me lo tomé como un privilegio, sabiendo de la responsabilidad que requiere.

–Colgó las botas hace apenas un año ganando la Copa de Europa con el Barça y colgándose una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo fue dejarlo en un punto tan álgido, con tantos triunfos?

–Siempre quise aprovechar mis días de balonmano al máximo y ser competitivo hasta el final. Afortunadamente pude despedirme de la mejor forma, ganando la Champions y yendo a los Juegos. Disfruté mucho de mi último año, sobre todo por haber ido a Tokio: ser olímpico es muy difícil, y ganar una medalla aún más. Es una experiencia increíble para cualquier deportista. Ese bronce quizá fue el mejor momento de mi carrera.

–¿Le costó asumir la retirada?

–Fue un cambio importante en mi vida. Llevaba muchos años como jugador, acostumbrado a unas rutinas similares. Tenía que aprender a hacer otra cosa, y decidí entrenar. Estoy en un proceso de constante adaptación desde que me retiré. Apenas tuve tiempo para desconectar después de los Juegos: empecé, casi al día siguiente, a trabajar con el juvenil del Barça. Es cierto que después de estar 20 años jugando es complicado cambiar de ocupación, pero estoy aprendiendo cómo funciona el deporte desde el otro lado. Todavía me queda mucho por conocer. Ahora voy a seguir desarrollando mi labor lo mejor posible, a continuar poniendo en práctica lo que aprendí durante mi carrera.

–Comenta que apenas tardó en comenzar a entrenar tras hacer efectiva su retirada. ¿Llevaba mucho tiempo teniendo claro que su futuro estaba en los banquillos?

–Llevo teniendo el título de entrenador bastantes años. De hecho, en mi última renovación con el Barcelona, hace unos 4 años, venía previsto que continuase en el organigrama técnico de la sección tras mi retirada, y así ha sido. Ser entrenador es una profesión muy dura, que requiere de muchísimo esfuerzo. Siempre quise seguir vinculado al deporte que me gusta; es un placer hacerlo en un lugar tan especial como el Barça.

–¿Qué tal se llevaría el Raúl jugador con el Raúl entrenador?

–Bien, supongo que bien (risas). El Raúl jugador y el Raúl entrenador son muy similares: los dos quieren dar siempre lo mejor para el equipo, trabajar duro, con consistencia, intentado aportar lo máximo al grupo dando lo mejor de ti mismo.

–Tras el ascenso del Unión Financiera Base Oviedo a División de Honor Plata, ¿cómo valora la salud del balonmano asturiano?

–Necesitamos un equipo en Asobal. Es algo que siempre hemos dicho los jugadores asturianos que hemos estado fuera: es la mejor forma de que los jugadores jóvenes tengan sitio donde crecer y desarrollarse. Y eso que Asturias tiene cantera, de eso no hay duda: hay equipos como el Base Oviedo, y también se juega buen balonmano en Avilés, Gijón… incluso hay un equipo femenino en Primera División, La Calzada. Pero hace falta un proyecto estable en Asobal.

–¿Le queda entonces la espinita de haberse retirado sin jugar en algún equipo asturiano en la máxima categoría?

–Hubiera sido muy bonito, sin duda. Me voy feliz porque al menos pude jugar contra un asturiano en Asobal, el Gijón Jovellanos. Además, pude jugar la Copa en Gijón, en el Palacio de Deportes. Fue uno de los momentos que recuerdo con más cariño: estar con mi gente, en un torneo tan especial… fue maravilloso. Ojalá se hubiera dado la posibilidad de jugar en Asobal con un equipo de mi tierra.