Edu Cortina y Rabii, a coger impulso en el Avilés

Después de la grave lesión sufrida en diciembre de 2020, cuando defendía los colores del Mérida –una rotura del cruzado de la rodilla izquierda le postergó casi once meses–, Edu Cortina (Oviedo, 1996) no tuvo tiempo de encontrar la plena rehabilitación en el Unionistas salmantino, equipo del que procede. Por eso, ahora es consciente de que, a sus envidiables 25 primaveras, se le abre una muy buena oportunidad para volver a ser el todocampista que hace tres años logró hueco en el primer equipo del Real Oviedo: "El planteamiento ganador que me mostraron encaja en mis deseos de reivindicarme. Una vez dentro, me están sorprendiendo los medios de que disponemos en el Real Avilés. Respecto a mi lesión, me encuentro recuperado al cien por cien".

Durante su vasta trayectoria en el Real Oviedo sólo se rozó con Emilio Cañedo y ahora coincidirán por primera vez: "Estoy preparado para cualquier sistema, ya sea como doble pivote, en situaciones de más contención, o como interior, en caso de planteamientos más ofensivos". Edu Cortina aguarda con impaciencia el amistoso de mañana contra los azules: "Es el equipo de mi vida, en el que tengo muchos amigos y, lógicamente, será especia".” Rabii Merouani (Casablanca, 2000), primer marroquí de la historia del Real Avilés, llega con la intención de comerse el carril derecho del ataque blanquiazul: "Para mí es un paso muy importante venir a un club tan considerado como este". A sus 22 años, ya carga con toda una historia de supervivencia, tras entrar en España mediante un centro de acogida de menores de la ciudad guadalajareña de Azuqueca. Imposibilitado por las normativas para jugar en categorías inferiores, hubo de esperar a la mayoría de edad para acceder a la competición federada, que inició con Intersoccer, un club formativo madrileño que se está especializando en encauzar vidas a través del fútbol. Merouani, zurdo acostumbrado a percutir a pierna cambiada, tiene condiciones y afronta su último año como sub 23 "con unas ganas tremendas de seguir aprendiendo".