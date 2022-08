En las instalaciones del Club Hípico Astur (Chas) se inicia hoy la tercera edición del Gijón Horse Jumping, competición puesta en marcha entre el propio Chas y el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y que consta de cinco concursos, los cuatro primeros en este club y el último, un internacional cuatro estrellas, en Las Mestas como broche final.

Este amplio programa hípico durante prácticamente todo el mes de agosto ha tenido una gran acogida por parte de jinetes y amazonas. Un ejemplo es la inscripción para el que se inicia hoy, un nacional tres estrellas y que cuenta con la participación de 226 jinetes y amazonas y 380 caballos. Esto ha motivado que la organización, con el fin de poder satisfacer tan amplia demanda, haya decidido ampliar en un día el programa que inicialmente iba a comenzar mañana viernes. Hoy serán solo dos pruebas, pero en ambas hay un gran número de inscritos, lo que obliga a que el inicio sea a las 12 del mediodía y se prolongue hasta pasadas las 20 horas. Durante los cuatro días de competición se disputarán 9 pruebas oficiales y dos complementarias. Las de hoy serán sobre alturas de 1,30 y 1,35.

La elevada inscripción hace que nunca antes en el Chas se hayan instalado tantas cuadras móviles, hasta el punto de que prácticamente no queda lugar alguno que no esté ocupado. Un segundo motivo para ello es que, al contrario que en las dos primeras ediciones del Gijón Horse Jumping, en esta no se pueden utilizar las cuadras de Las Mestas que están siendo acondicionadas y quedan reservadas para el internacional de la última semana de agosto.

Este nacional tres estrellas será el primero de cinco concursos que irán ganando en categoría a medida que avance el mes. Así, el siguiente será un nacional de caballos jóvenes los días 9 y 10 y le seguirán un nacional cuatro estrellas del 11 al 14, un nacional de cinco estrellas de 18 al 21, concurso este que forma para de la primera Liga Nacional cinco estrellas, reservada a cinco concursos en toda España. El Gijón Horse Jumping concluye con los internacionales de dos y cuatro estrellas del 23 al 28 en Las Mestas.

