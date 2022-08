Acerete, piloto allerano de 15 años, conquista Montmeló

A pesar de su juventud (solo tiene 15 años), Samuel Díaz Acerete ya se ha subido al podio de unos de los circuitos más emblemáticos del automovilismo español. El allerano, piloto de motos que participa en el Campeonato Interautonómico Supersport y cuya montura se podrá ver expuesta en la Feria de Muestras de Asturias, acabó segundo en su última carrera en la pista catalana. "Salí muy bien, estuve toda la carrera peleando entre el primer y segundo puesto porque nos separamos del resto del pelotón", recuerda Acerete. Pero, por desgracia, la mala suerte hizo acto de presencia. En plena batalla por hacerse con la primera plaza uno de los competidores se cayó de su moto, provocando una bandera roja que a la postre significó el final de la carrera. "En motociclismo si se pasa el 75% de la carrera y sale una bandera roja se da la prueba por finalizada. Podría acabar primero, solo estábamos a un segundo de distancia, pero acabé muy satisfecho igualmente", cuenta el allerano.

Esta es la primera temporada de Acerete en la categoría, lo que supone un duro proceso de adaptación. "Antes estaba en motos de 300 cc y ahora son de 400, lo que hace que el cambio sea muy importante. Me está yendo bastante bien, me costó adaptarme a la Ducati porque es una moto nueva que empezó este año. Tuvimos varios circuitos de mucho trabajo para escoger el setup pero al final poco a poco hemos conseguido dar con la tecla", comenta el piloto, que cada vez se encuentra más contento con su moto, aunque en la anterior carrera en Navarra sufrió una caída que le obligó a abandonar. "Estamos arriba en la clasificación general, es importante no cometer más errores para poder luchar por cosas", explica el asturiano.

Los mejores clasificados en la categoría en la que está compitiendo en la actualidad Samuel Díaz tienen la posibilidad de entrar en la Red Bull Rookies Cup, competición que sirve como paso previo a entrar en Moto3. "El año pasado ya estuvimos nominados para entrar, pero al final no nos cogieron. Me gustaría mucho participar ya que es un campeonato mundial, aunque miran mucho por pilotos que no sean españoles, lo que cierra bastantes puertas", confiesa el nacido en Aller, que aun así ve lejos la Moto 3, ya que "son motos más pequeñas y me costaría". "Mi idea principal es dar el salto al Campeonato de España. Ya ahí, si todo va bien, vamos a por el Mundial", augura.

El gran problema que tiene Alderete, al igual que muchos deportistas, es el dinero. "Tengo patrocinadores, pero no son muy potentes. La mayoría son negocios humildes que tratan de aportar lo que pueden, lo cual agradezco un montón. Gran parte de los gastos corren a cargo de mis padres, que son trabajadores corrientes", señala Samuel. A este contratiempo hay que sumar la poca infraestructura que existe en Asturias para que pueda entrenarse. "No puedo hacer tanto kilometraje como el resto porque aquí no hay circuitos para motos como la mía. Cuando puedo voy a Cibuyo (Cangas del Narcea), pero muy de vez en cuando", apunta. Pese a todo, al igual que su ídolo Marc Márquez, sigue con su mentalidad de querer más y más y no va a dejar de luchar hasta conseguir su sueño.