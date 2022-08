Tras ser presentados antes de ayer Juampe y Arzalluz, ayer fue el turno de Guillermo y Fran Pacolí, otros dos fichajes del Langreo para la temporada que viene. Aunque juegan en posiciones diferentes, portero y lateral izquierdo respectivamente, ambos coinciden en que la confianza que les aportó el club fue clave a la hora de tomar su decisión. "Estoy muy agradecido al club. No me lo pensé mucho cuando me lo propusieron, directamente les dije que sí", contó Guillermo en su presentación. El guardameta destacó que este movimiento supone una gran oportunidad para él, ya que el Langreo le permite seguir en la categoría a pesar de vivir una mala temporada pasada a nivel colectivo en el Ceares. "El objetivo será intentar mantener la categoría y luego ir hacia adelante. Las metas nos las iremos poniendo según vaya avanzando la liga, lo primero es la permanencia", indicó el portero. "Salir fuera de Asturias me sirvió para coger un grado más de madurez", comentó por su parte Pacolí, excanterano del Oviedo, club en el que coincidió con el que será su nuevo entrenador, Roberto Robles. El nuevo defensa de la entidad langreana alabó las facilidades que le puso el club para su llegada, donde espera "tener un gran año por delante". "A nivel personal quiero aportar mi granito de arena en cada situación. En el plano colectivo tenemos que sellar la permanencia, ir siempre con los pies en el suelo, y luego mirar hacia adelante", aseguró el lateral izquierdo de cara a la nueva temporada.