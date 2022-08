Delia Merayo López (Avilés, 29 años) será la primera juez-árbitro del Descenso Internacional del Sella. Delia, con una amplia experiencia en competiciones internacionales, nacionales y autonómicas, se ha formado en la Escuela de Árbitros de Asturias.

"Estoy muy orgullosa", comenta la colegiada, que quita hierro al hecho de ser la primera mujer en ser designada para el cargo: "No le presto atención a la cuestión del sexo: todos estamos aquí colaborando con la misma causa, independientemente de que seamos hombres o mujeres".

La árbitro avilesina dice sentirse "bastante tranquila" antes de la celebración de la prueba, pues cuenta con un "muy buen equipo de árbitros, venidos de muchas comunidades y con una gran trayectoria a sus espaldas".

Delia recuerda con emoción el momento en el que conoció su designación para el Descenso: "Hace un mes y medio, estábamos reunidos los árbitros de la federación asturiana, y la presidenta del comité de árbitros me lo comunicó", recuerda, para acabar reconociendo que no vio venir su nombramiento. "Fue una absoluta sorpresa para mí: no me lo esperaba para nada", concluye la avilesina, pionera del Sella desde hoy.