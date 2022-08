Si había alguien feliz en la llegada del Descenso Internacional del Sella, en Ribadesella, ese era el sotobarquense Javi López, que se impuso en la prueba de K-1, superando al favorito, el danés Mads Pedersen, vigente campeón y rival a batir en la prueba. "No me lo creo, hice una salida perfecta, no pensé que pudiera con tanta corriente, parece que el río está seco pero lo entrenamos con menos agua y montar con tanta agua con corriente de lado es complicado", explicó el de Soto del Barco.

Con respecto al desarrollo de la prueba, López explica que se vio "delante" y que se tuvo que frenar un poco para llegar con fuerzas al final: "Hubo que mantener la calma e intentar no desfondarse, aguantar un poco". Tras levantar el pie, fue sueprado: "A mitad de río me cogió Pedersen, luego en El Diablo lo volví a pasar, no sé si tuvo algún problema, después fui a ritmo, hubo un momento que me quedé solo y me dije madre mía me van a quitar las pegatinas; pero tuve suerte, volví a enganchar a algunos K-2 y hasta meta”.

López no esperaba acabar tan bien a pesar de que lleva tiempo rindiendo bien: “Llevo un par de años con un nivel bastante bueno, pero no pensé que en K-1 en el río iba a ser tan competitivo, no me lo imaginaba, un pódium ya lo firmaba y de ahí a ganar son palabras mayores”. Tanto que le pudo la emoción: “Casi rompo a llorar tres veces, acabaré llorando”.