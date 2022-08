El Avilés busca salida a Diego Delgado, que no cuenta para Cañedo

El Real Avilés no cuenta con Diego Delgado. El joven centrocampista, de 22 años, no entra en los planes de Emilio Cañedo y el club ya le busca una salida después de no lograr convencer en esta pretemporada al técnico tras su cesión el curso pasado en el Llanera.

La marcha de Delgado liberaría una ficha sub-23 que el Avilés trataría de ocupar con la incorporación de un futbolista en esa franja de edad. Por el momento, las otras fichas sub-23 de la plantilla las ocupan Javi Fontán, Joao Bravo, José Saldaña, Rabii Merouani y Miquel Alorda. Delgado, de materializarse su marcha, sería el decimosexto jugador en abandonar el Román Suárez Puerta este verano. La competencia en el centro del campo, donde el conjunto avilesino se ha reforzado con jugadores venidos de Primera RFEF de la talla de Pablo Espina, Javi Rey y el exoviedista Edu Cortina, no ha permitido a Delgado abrirse un hueco en los esquemas de Emilio Cañedo. El proyecto del nuevo Real Avilés ha comenzado con buen pie. Pese a las derrotas frente a Sporting y Real Oviedo, el equipo ofreció una imagen convicente ante sus aficionados en el Román Suárez Puerta, referendada por el triunfo por 2-0 ante el Covadonga en la Copa Federación.