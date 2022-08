Satisfacción en el seno del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), que lidera Juan Manuel Feliz Granda, tras la última edición de la Fiesta de las Piraguas de Asturias, la más multitudinaria que se recuerda y saldada con gran éxito y repercusión, tanto por las decenas de miles de aficionados que siguieron en vivo la prueba, desde la salida hasta la llegada, como por el nivel de los participantes, de lo mejorcito a nivel internacional.

–-¿Qué balance hace de esta última edición del Descenso Internacional del Sella?

–En mi opinión fue una magnífica edición, a un altísimo nivel tanto en la parte deportiva como en la festiva. En la parte deportiva hubo una enorme participación –más de mil palistas de quince países-, entre los que estaban los mejores del mundo en la especialidad de maratón. La parte festiva se caracterizó por tener una esencia cien por cien sellera que nos trasladó a los mejores tiempos del Descenso.

–Cara al próximo 2023 ya hay contactos para hermanar las aguas de los ríos Olimar y Sella.

–No hay nada decidido sobre el próximo hermanamiento de aguas pero, efectivamente, tenemos desde 2019 una solicitud de hermanamiento por parte de la organización de la Regata Internacional Treinta y Tres Puerto la Charqueada. Los piragüistas uruguayos han participado en el Sella en varias ocasiones y consideran el Sella el mayor evento de maratón del mundo y el sueño de todo palista, en sus propias palabras.

–Cada año se superan en logística y organización.

–Todo evoluciona y hay que adaptarse a los tiempos. En este sentido procuramos estar en vanguardia utilizando las últimas tecnologías en materias como el cronometraje, inscripciones, megafonía, medios audiovisuales, etc.

–¿Le preocupa que algunos tiradores de los cepos de salida lo vayan dejando?

–Es normal que tras más de 25 años con los cepos algunos tiradores vayan pasando el testigo a otros. A todos, los que están y los que lo dejan, les estamos muy agradecidos por la labor de voluntariado que llevan realizando durante más de un cuarto de siglo, siempre liderados por José Luis Antuña Guerra, "Guerrina". En el año 2019 se les hizo un reconocimiento en la plaza del Cañón, en Arriondas, precisamente por esas "bodas de plata".

–Algunas voces piden al piloto de F-1 Fernando Alonso como pregonero. ¿Será posible en 2023?

–Fernando Alonso siempre fue una buenísima opción a pregonero porque con sus triunfos en la Fórmula-1 y su Cruz de la Victoria en el casco de piloto impulsó la imagen de Asturias a nivel mundial hasta límites insospechados. Pero hay que tener en cuenta los compromisos que los deportistas y otros personajes mediáticos puedan tener en la primera semana de agosto. En todo caso, el nivel de los pregoneros en el Sella es muy alto, basta ver el éxito que este año tuvo el pregón del gran campeón de balonmano Raúl Entrerríos.

–Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, Emilio Merchán... parece que, poco a poco, los grandes campeones del Sella van dejando paso a otras pujantes generaciones.

–Evidentemente, las nuevas generaciones vienen pidiendo paso, pero la proa de la piragua de Bouzán y Fiuza quedó a poco más de un metro de la de los franceses ganadores del Sella, actuales campeones del mundo. Eso demuestra que Bouzán y Fiuza siguen al más alto nivel mundial en maratón. ¿Y qué decir de Julio Martínez, el hombre con más Sellas, que a sus 52 años volvió a hacer podio acompañado de Emilio Llamedo? Habría que escribir un libro con las hazañas del Sella.

–¿Cree que ha sido un gran acierto desvincular las macrofiestas, tipo Riverland y Aquasella, del Descenso Internacional?

–Esos dos festivales son extraordinarios y dinamizan la ribera del Sella en los meses de verano. Al no coincidir en fechas con el Descenso lo que se vio fue que no se mezclaron dos ambientes distintos. Los festivales tienen su propio público y ambiente y el Descenso el suyo. Ambos tipos de eventos salen beneficiados al no coincidir.

–Por si fuera poco, los colectivos encargados de animar el desfile de la Fiesta de las Piraguas de Asturias se superan año tras año.

–Efectivamente, esos colectivos son el alma del desfile y los que dan un ambiente extraordinario a la salida. Nuestro reconocimiento a Los Tritones, Botijos, Selleros, Antaina Ribesella, el Roblón de Coya.. que ven el Sella como nadie y nos contagian a todos.