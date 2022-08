La 23.ª de Dani Navarro

Hoy da comienzo la 77.ª edición de la Vuelta, que arranca en Utrecht (Países Bajos) con una contrarreloj por equipos, y cuenta con un amplio abanico de favoritos. Primoz Roglic, que ha confirmado su participación a última hora y que busca su cuarto triunfo, figura en boca de todos como gran candidato al triunfo final. Habrá que ver cómo llega de piernas a una Vuelta que vuelve a basar su atractivo en la montaña, una vez más con Asturias como centro de interés. Los finales en Collau Fancuaya y Les Praeres de Nava pondrán fin a la primera parte de la carrera, un momento para empezar a marcar diferencias. La representación del Principado en el pelotón corre a cargo de Dani Navarro, en su 23.ª gran vuelta de su carrera.

El gijonés, que debutó en profesionales la temporada del 2005 de la mano del Liberty Seguros-Würth, hizo su primera gran vuelta en el Giro del año 2006. Navarro afronta La Vuelta 22 «con muchas ganas e ilusión en otra vuelta más, he trabajo mucho y creo que me encuentro bien, con lo que espero luchar por ganar una etapa».

Tras un primer vistazo al trazado de la carrera, el escalador del Burgos-BH, destaca «las etapas de Asturias, como siempre son duras. Sobre todo, la primera, ya que se encadenan varios puertos de especial dificultad». Navarro confiesa que no conoce el final del Collau Fancuaya. «Pero me han comentado que es muy duro, aunque no lo conozco», confiesa.

De la etapa con final en Les Praeres, dice que, «ya se subió en carrera, en 2018 y también resultó una subida muy dura, aunque para mí, la primera es la más dura de las etapas de Asturias, y estas dos jornadas seguidas, ya pueden marcar tiempos en la clasificación general», finaliza. El equipo Burgos BH afronta su quinta participación en La Vuelta cargado de ilusión y con un bloque competitivo.

A lo largo de sus 21 etapas, la Vuelta contará con 12 salidas y 11 metas inéditas, visitará 10 comunidades autónomas y, por primera vez en la historia, las ocho provincias andaluzas. A nivel deportivo, los corredores afrontarán nueve llegadas en alto, de las cuales cinco inéditas en La Vuelta.