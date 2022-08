El Nacional cinco estrellas que se está disputando en el Club Hípico Astur vivió ayer su segunda jornada y, como en la precedente, con un gran número de participantes inscritos, 285, para la disputa de cinco pruebas, tres en el programa oficial y dos complementarias.

La prueba grande, 1,45 de altura, se corrió bajo el baremo "Dos fases especial" y en ella se registró el triunfo de Kevin González de Zárate montando a "Atlantic Z", con el que fue el más rápido de todos los que completaron las dos fases sin derribo. Kevin suma una nueva victoria en el Chas, pista que se le da a la perfección.

Tras el vasco se clasificó Armando Trapote con "Tornado VS", quienes lideraron la prueba durante mucho tiempo. Tercero acabó Jesús Garmendia con "Valut 2".

La jornada se inició a las 10 de la mañana con las dos primeras pruebas complementarias de 1,10 y 1,25 de altura. En la primera se impuso Naroa de la Vega con "Diva de Beaurvoi", seguida de Sebastián Gray con "Diana de Forgán" y Lucas Morote con "Boracho de la Chapel". En la de 1,20 la victoria fue para otra amazona, Sofía Asenjo, con "Dia Bonus", a la que siguió Álex Codina, que se clasificó segundo con "Cruising" y tercero con "London Blue".

Ya dentro del programa oficial tuvo lugar la prueba de 1,20 de altura, un baremo "A con cronómetro" en la que tomaron parte 74 binomios. Resultó vencedora la joven amazona Celia Cobo montando a "G and C Luca Brasi", con el que completó el recorrido sin penalizar en un tiempo de 60.18 segundos. Otra joven, la vasca Lola Iribarren con "Agathe de la Pomme", fue segunda a tan solo 62 centésimas y la asturiana María Luisa Sánchez con "Galice Condeenne", tercera en 61.29. No fue un recorrido muy exigente, ya que fueron nada menos que 39 los binomios que no cometieron derribo alguno.

Con diez centímetros más, 1,30, la prueba mediana se disputó también bajo un baremo "A con cronómetro" y 99 binomios inscritos y la victoria de Jaime Gabarrón con "Caleandra" que fue el más rápido de los 45 ceros, al completar el recorrido en 57.57 segundos. Tras él, Elena Appendino que con "Iceman" lideró la prueba durante muchos minutos. Tercero fue Diego González con "Coco Strona".