Con ilusión y esperanzas de conseguir grandes resultados parte hoy hacia el municipio coruñés de Valdoviño la selección asturiana de surf que toma parte en el Campeonato de España por comunidadas autónomas. El equipo asturiano lo forman Alicia Takahasi (open chicas), Alba González, Marcos Fernández, Mateo Vázquez (surf sub-18), Kenia López, Martina Escobar y Alfonso Suárez (surf sub-16), Ana Ribera, Anne Loreiro, Félix Fraile y Nacho Rey (surf sub-14), Nicolás García, Enol Patiño, Yumey González y Daniela Sevillano (longboard), Fede Fraga y Kike Ferrao (bodyboard open), Alba Ramos (body sub-18), Luciano Campos (body sub-14), Luciano Campos (kneeboard), Ana Baizán y Alfonso Muñiz (SUP olas). En el stand up paddle tambien están convocados Yaima García y Nicolás Corripio (beach race) y Noelia Madero y Roberto Cañedo (élite). Eduardo González es el primer suplente. Los seleccionadores son Manu Ruiz y Bienvenido Sánchez (SUP).