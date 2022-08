Kevin González de Zárate suma y sigue en el Nacional cinco estrellas que se celebra en el Club Hípico Astur. El vasco repitió triunfo, esta vez montando a "Recesvinto", en la prueba grande de ayer, lo que le consolida al frente de la Liga Oro. Su victoria del sábado fue en una prueba "Dos fases especial", en la que fue el mejor de los 14 binomios que completaron las dos fases sin derribar. Tras González de Zárate se clasificaron Rubén Gómez con "Arramis" y Gonzalo de Almeida y "Tesway de la Batia".

Hubo que madrugar en esta penúltima jornada del Nacional cinco estrellas del Chas. La prueba complementaria sobre 1,10 de altura comenzó a las 9.30 horas de la mañana con 22 participantes y victoria de Lucas Morote con "Boracho de la Chapel", seguido de Eduardo González con "Isis" e Isabella González con "Garsina", los tres de categoría alevín y componentes del equipo asturiano en el próximo Campeonato de España de menores que tendrá lugar en el Club Hípico Astur a primeros de septiembre. A continuación se disputó la de 1,25 de altura con una docena de participantes, entre los que se impuso otra joven promesa de la hípica nacional, Natalia Appendino montando a "Millfield Cliché" y tras ellas Pablo Moralejo con "Flamenco JGF" y José Díaz con "Didam".

El programa oficial comenzó a las 11.30 horas con la disputa de la prueba sobre 1,20 de altura. Se corrió bajo el baremo "Dos fases especial" y 54 participantes, entre los que Xabier Cabezas con "Atila C" se llevó el triunfo al ser los más rápidos de 21 los binomios que completaron las dos fases sin derribos. Segundo fue el asturiano Jaime Silvela con "Match Point MQ" y tercera Cecilia Cobo con "G and C Luca Brasi", pareja que está haciendo un gran concurso.

La prueba de 1,30, un "Dificultades progresivas", registró la mayor participación de la jornada de ayer con 96 inscritos. Pello Elorduy y "Velcom" fueron los más rápidos de los 28 binomios que sumaron el máximo de puntos posibles, 65. Completaron el recorrido en 47.27 segundos, casi dos segundos menos que Sira Martínez, la hija del seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique, con "Devise du Salbey". Tercera fue Ana Fernández de Velasco montando a "Chica du Buisson Z". Hoy finaliza este Nacional cinco estrellas con las tres últimas pruebas, la primera a partir de las 11 horas y dos de ellas Gran Premio, uno para la Liga Plata sobre 1,40 de altura y el otro de la Liga Oro sobre 1,50 y ambos bajo el baremo "A con desempate".